Microsoft'tan yeni internet kamerası; LifeCam VX-2000

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Windows 7 işletim sistemi merakla beklenen Microsoft'un donanım departmanı yeni bir internet kamerasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın LifeCam serisi dahilinde hazırladığı LifeCam VX-2000 isimli yeni kamera, VGA (640x480) sensör ile donatılmış. 1.3MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen, ayrıca 3x optik yakınlaştırma yatığı belirtilen kamera üzerinde Windows Live Call butonuna da yer verilmiş. USB arabirimini destekleyen internet kamerasının özellikle Windows Live Messenger kullanıcılarını hedef aldığı belirtiliyor.

Microsoft LifeCam VX-2000'in önümüzdeki ay 29.95$'lık fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.