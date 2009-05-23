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Microsoft'tan yeni internet kamerası; LifeCam VX-2000

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'tan yeni internet kamerası; LifeCam VX-2000
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Windows 7 işletim sistemi merakla beklenen Microsoft'un donanım departmanı yeni bir internet kamerasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın LifeCam serisi dahilinde hazırladığı LifeCam VX-2000 isimli yeni kamera, VGA (640x480) sensör ile donatılmış. 1.3MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen, ayrıca 3x optik yakınlaştırma yatığı belirtilen kamera üzerinde Windows Live Call butonuna da yer verilmiş. USB arabirimini destekleyen internet kamerasının özellikle Windows Live Messenger kullanıcılarını hedef aldığı belirtiliyor.

Microsoft LifeCam VX-2000'in önümüzdeki ay 29.95$'lık fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.


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sadtneverdie 10 yıl
satışlarını artırmak sıyrılmak için diğerlerinden bir farkın olması lazım. işte ülkemin insanı bunu hala çözemediği için teknoloji üreten şirketimiz bir elin parmakları kadar.
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Hirotaro 10 yıl
optik zoom gayet yerinde bi karar olmuş.İş yapar ve satar
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St Batuhan 10 yıl
Bugünleride mi görecektim Yüce Rabbim. :D 3x Optik yaklastırma ne katabilir ki neyse alıcısı cıkar muhakkak ;) [aslında olabilir güzel bir olay. Düsünün ajan olarak bir yere gizli gidiyor ve webcamden üssünüze veri iletiyorsunuz o esnada yaklastırma özelligi isinize yarıyor :P ]
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sadtneverdie 10 yıl
pahalı gereksiz vasat düşük özellikli mi? dalga geçiyorsun heralde
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sertacaygun 10 yıl
Optik yakınlaştırma olayı epey al beni katmış cihaza.
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Tolgá 10 yıl
pahalı gereksiz vasat düşük özellikli
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TELESCOPE 10 yıl
ilk bakışta olumlu bir intiba bırakmıyor bence
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yc#1 10 yıl
İnternet kamerasında optik yakınlaştırmayı ilk kez görüyorum lakin ne kadar kullanışlı olacağı tartışmalı.
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01Mrt 10 yıl
gereksiz ve pahalı...
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