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Microsoft'un net kârı %60 artışla 6.66 milyar dolara çıktı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un net kârı %60 artışla 6.66 milyar dolara çıktı
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Windows Mobile 7 ne zaman çıkacak, Windows 8 beklenenden önce 2011 yılından mı anons edilecek?... Bugünlerde bu ve benzeri sorularla gündemde olan Microsoft, 2010 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Hem gelirleri hem de net kârı çift haneli büyüme rakamlarını gören Microsoft, satışlardan elde ettiği geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %14 arttırarak 19.02 milyar dolar seviyesine, net kârını ise yine bir önceki döneme kıyasla %60 gibi ciddi bir artışla ile 6.66 milyar dolar seviyesine çıkartmayı başardı.

Microsoft'un açıklamasına göre ikinci çeyrekte 60 milyon Windows 7 lisansı satıldı ve bu başarı yeni işletim sistemini Windows tarihinin "en hızlı satılan" temsilcisi yapmaya yetti. Firmanın paradan sorumlu üst yöneticisi Peter Klein de açıkamasında yeni işletim sisteminin başarısına değinirken, elde edilen büyüme rakamlarında Windows 7'nin ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Microsoft içinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili finansal beklentilerini ise açıklamadı.


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Juan - Juan 9 yıl
manyak para adamlar yapıyorlar ama
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talh4wk 9 yıl
koskoca şirket olcak tabi :D
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ozturert 9 yıl
gelir degil kar olacak
gerci yazi icinde dogru yazilmis. insanlar bunu hep karistirir zaten
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Pascal.Nouma 9 yıl
maşallah maşallah
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hapocod 9 yıl
win7 işe yaramış görünüyor
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DH Misafiri 9 yıl
haberin devamında da belirtlidiği üzere %60 artış gösteren gelir değil ner kârı. dolayısıyla başlığın düzeltilmesini tavsiye ederim.
"Microsoft, satışlardan elde ettiği geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %14 arttırarak 19.02 milyar dolar seviyesine, net kârını ise yine bir önceki döneme kıyasla %60 gibi ciddi bir artışla ile 6.66 milyar dolar seviyesine çıkartmayı başardı."
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Mertcan. 9 yıl
Daha da artar yani windows 7'ye geçişler sürüyor , bir de office 2010 filan da iyi oldu.
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Nike 9 yıl
Windows 7 nin başarısı.
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