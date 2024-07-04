DJI ilk elektrikli bisikletini duyurdu: DJI Amflow

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Tam Boyutta Gör Bir dönem ticari Drone sektöründe fırtınalar estiren Çinli DJI, gerek artan rekabet gerekse de ABD ambargoları nedeniyle son yıllarda düşüş yaşamaya başlamıştı. Firma farklı sektörlere açılarak gelir modelini çeşitlendirmeye başladı. Son olarak elektrikli bisiklet pazarına adım attı.

DJI Avinox ve DJI Amflow

Firmanın bünyesinde geliştirdiği DJI Avinox elektrikli sürüş sistemi batarya hariç 2.52Kg ağırlığa sahip. 250W nominal gücü olan sistem pik zamanda 850W seviyesine kadar çıkabiliyor. IP66 sertifikası ile su ve toz serpintilerine karşı da dayanıklı.

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GaN teknolojisi sayesinde sistem yüzde 75 dolum oranına 1.5 saatte ulaşabiliyor. Eko, Turbo ve Boost modu haricinde yolun durumuna göre otomatik olarak gücü ayarlayan bir de Auto modu bulunuyor. 2 inçlik OLED ekranda ise veriler yansıtılıyor ve kontroller sağlanıyor. Ayrıca uyumlu uygulama ile de takip edilebiliyor.

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DJI Avinox sürüş sistemi ilk kez DJI Amflow elektrikli bisiklette kullanılıyor. Bisiklet 19.2Kg iskelet ağırlığına sahip. Batarya ve sürüş sistemi de dahil edilince güç odaklı diğer elektrikli bisikletlere göre daha güçlü ve daha verimli olabiliyor. DJI Avinox sürüş sistemi sadece üreticilere satılacak. DJI Amflow bisiklet ise yakın zamanda piyasada olacak.

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