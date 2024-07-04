DJI ilk elektrikli bisikletini duyurdu: DJI Amflow

DJI Avinox ve DJI Amflow
Firmanın bünyesinde geliştirdiği DJI Avinox elektrikli sürüş sistemi batarya hariç 2.52Kg ağırlığa sahip. 250W nominal gücü olan sistem pik zamanda 850W seviyesine kadar çıkabiliyor. IP66 sertifikası ile su ve toz serpintilerine karşı da dayanıklı.
GaN teknolojisi sayesinde sistem yüzde 75 dolum oranına 1.5 saatte ulaşabiliyor. Eko, Turbo ve Boost modu haricinde yolun durumuna göre otomatik olarak gücü ayarlayan bir de Auto modu bulunuyor. 2 inçlik OLED ekranda ise veriler yansıtılıyor ve kontroller sağlanıyor. Ayrıca uyumlu uygulama ile de takip edilebiliyor.
DJI Avinox sürüş sistemi ilk kez DJI Amflow elektrikli bisiklette kullanılıyor. Bisiklet 19.2Kg iskelet ağırlığına sahip. Batarya ve sürüş sistemi de dahil edilince güç odaklı diğer elektrikli bisikletlere göre daha güçlü ve daha verimli olabiliyor. DJI Avinox sürüş sistemi sadece üreticilere satılacak. DJI Amflow bisiklet ise yakın zamanda piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.