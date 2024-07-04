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    Anlık Bildirim

    DJI ilk elektrikli bisikletini duyurdu: DJI Amflow

    Sürekli büyüyen elektrikli bisiklet pazarına daha fazla yabancı kalamayan DJI ilk adımını attı. DJI Avinox elektrikli sürüş sistemi ve Amflow elektrikli bisiklet yakında satışa sunulacak.
    DJI Amflow Tam Boyutta Gör
    Bir dönem ticari Drone sektöründe fırtınalar estiren Çinli DJI, gerek artan rekabet gerekse de ABD ambargoları nedeniyle son yıllarda düşüş yaşamaya başlamıştı. Firma farklı sektörlere açılarak gelir modelini çeşitlendirmeye başladı. Son olarak elektrikli bisiklet pazarına adım attı.

    DJI Avinox ve DJI Amflow

    Firmanın bünyesinde geliştirdiği DJI Avinox elektrikli sürüş sistemi batarya hariç 2.52Kg ağırlığa sahip. 250W nominal gücü olan sistem pik zamanda 850W seviyesine kadar çıkabiliyor. IP66 sertifikası ile su ve toz serpintilerine karşı da dayanıklı.

    GaN teknolojisi sayesinde sistem yüzde 75 dolum oranına 1.5 saatte ulaşabiliyor. Eko, Turbo ve Boost modu haricinde yolun durumuna göre otomatik olarak gücü ayarlayan bir de Auto modu bulunuyor. 2 inçlik OLED ekranda ise veriler yansıtılıyor ve kontroller sağlanıyor. Ayrıca uyumlu uygulama ile de takip edilebiliyor.

    DJI Amflow neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    DJI Avinox sürüş sistemi ilk kez DJI Amflow elektrikli bisiklette kullanılıyor. Bisiklet 19.2Kg iskelet ağırlığına sahip. Batarya ve sürüş sistemi de dahil edilince güç odaklı diğer elektrikli bisikletlere göre daha güçlü ve daha verimli olabiliyor. DJI Avinox sürüş sistemi sadece üreticilere satılacak. DJI Amflow bisiklet ise yakın zamanda piyasada olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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