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Milestone, Bulgaristan'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Milestone, Bulgaristan'da satışa sunuluyor
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Motorola'nın geçtiğimiz Ekim ayında Amerika'da satışa sunduğu Droid'in Avrupa'daki kardeşi Milestone, kıtaya yayılmaya devam ediyor. Komşularımızdan Bulgaristan lider servis sağlayacısı Vivacom, 20 Mart'ta Milestone'u satışına başlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Bulgaristan'daki kullanıcılar Milestone'u direk Android 2.1 işletim sistemiyle kullanma fırsatı da yakalayacaklar.

Motorola'nın ürün gamındaki en önemli akıllı telefonlardan biri olan Milestone, 3.7 inç boyutunda 480 x 854 piksel görüntü sunan kapasitif dokunmatik ekranının yanında dahili QWERTY klavyeye sahip. Üzerinde 5 Megapiksellik otomatik netlemeli kamera ve çift LED flaş'a sahip olan akıllı telefon gücünü 600MHz frekansında çalışan ARM Cortex A8'den alıyor ve GPS, Bluetooth ve Wi-Fi gibi temel iletişim teknolojilerine destek veriyor.


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El Fuego 9 yıl
ereyon da nisan da satışa çıkartacaklarını yazmış ancak pek fazla güvenmemek gerek. buna ilaveten, Moto TR ye en derin saygılarımla; kıçıkırık bulgarlar kadar bile olamadılar. yazıklar olsun. ne bitip tükenmek bilmez kış uykusuymuş
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KENSHIN 9 yıl

El Fuego

ereyon da nisan da satışa çıkartacaklarını yazmış ancak pek fazla güvenmemek gerek. buna ilaveten, Moto TR ye en derin saygılarımla; kıçıkırık bulgarlar kadar bile olamadılar. yazıklar olsun. ne bitip tükenmek bilmez kış uykusuymuş



Kesinlikle. Aslında mobiltel'e -kendileri motorola türkiye distribütörü oluyor- sormak gerek. mobiltel.com.tr/... de adresleri ama mailden ulaşılmıyor.

Bu telefon Türkiye'de çıkmazsa mobiltel'e ve tüm gsm şirketlerine




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