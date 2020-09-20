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    Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 21 Eylül tarihinde eğitim ve öğretime başlayacak tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu
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    Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül itibariyle belirli sınıflarla başlayacak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu ifade ederken okula gidecek öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu.

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    “Çocuklarımızı, okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız” ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki üç hafta içinde öğrencilere maske dağıtılacağını belirtti. Bakan Selçuk maske konusunda “Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık" açıklamasını yaptı.

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasına da değinen Selçuk, sistemin hazır olduğunu ifade etti. Bakan, söz konusu sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılabileceğini hatırlattı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu
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    Bizler de 21 Eylül’de okullarına gidecek tüm öğrenci kardeşlerimiz ile arkadaşlarımıza başarılı bir eğitim-öğretim yılı ve sağlıklı bir süreç diliyoruz.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/meb-acikladi-ogrenciye-3-hafta-maske-ucretsiz-6045831/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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