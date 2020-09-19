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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil fabrikasında son durum

    Yerli otomobil fabrikasının inşaatı 2 aydır devam ediyor. Fabrikadaki son durum açıklandı.
    7 sa.
    3,5b
    21
    26
    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobil fabrikasında son durum
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    Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG), yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatındaki son durumu açıkladı. Fabrika inşaatı 18 Temmuz 2020’de başlamıştı.

    İnşaat başlangıcının ardından 2 ay geçti. Bu sürede 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu çalışması, 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bine ulaşacak.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey!"

    Bursa'nın Gemlik ilçesindeki yerli otomobil fabrikasının inşaatı 16 ay sonra tamamlanacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs kaynaklı bir gecikme gözükmüyor. TOGG tesisinin tamamlanmasının ardından 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim otomobil banttan inecek. İlk otomobil modelleri, geçtiğimiz yıl konsept tanıtımı yapılan SUV modelleri olacak. Sonrasında 4 farklı model daha üretilecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    osmanli64 (Osmanlı 64) 7 sa. en beğenilen
    Hayırlı olsun, inşallah güzel bir şekilde üretime geçer. Lakin yanlış yerden giriliyor çoğu şeye bence. En iyisini, en yenisini yapacağız diye uğraşmaktan ziyade önce bir orta segmet bir şey yapılsa sonra deneyimlerle birlikte devam edilse daha mantıklı bir yol olurdu diye düşünüyorum.
    Hayırlı olsun, inşallah güzel bir şekilde üretime geçer. Lakin yanlış yerden giriliyor çoğu şeye bence. En iyisini, en yenisini yapacağız diye uğraşmaktan ziyad...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 6 sa. osmanli64
    Marka oluşturmaya çalışıyorlar. Dediğiniz de yapılabilir ancak "premium" araba üretip piyasaya girmek daha kolay hele hele elektrikli otomobillerde. Bence yanlış yapılmıyor ancak ülke içinde yanlış pazarlanılıyor.

    Bu arabanın üst düzey için olduğunu bilmeyen halkımız bu araca "ucuz" bir şekilde sahip olacağını düşünüyor. Bu projede halka yarayacak şey istihdam ve paranın büyük kısmının ülke içinde kalması olacak. Keşke bu otomobil ucuz olacak algısını yıkabilsek.

    Ülkemize hayırlı olur umarım ve en kısa zamanda B segmenti uygun fiyatlı bagajı geniş bir araç piyasaya sürerler :D
    Marka oluşturmaya çalışıyorlar. Dediğiniz de yapılabilir ancak "premium" araba üretip piyasaya girmek daha kolay hele hele elektrikli otomobillerde. Bence yanlı...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    nebulabado 6 sa.
    Müteahhitler en sonunda otomobil işine de girmişler.

    Hayırlı işler...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    fhrstw 1 sa.
    Otomobil en iyi 200.000 bin falan olacak kimsenin gücü yetmeyecek niye bu kadar yaygara kopuyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    devases (devases devases) 2 sa.
    Bu aracın demosu 6-7 ay gibi bir sürede çıktı. Oysa fabrika kurulana kadar 16 ay var. Bu sürede geliştirici ekip başka konulara el atıyordur umarım. Araç zaten hazır bir model hatta üretim süreci gibi bu konularda hazır. Ama bize uzunca bir süre Gm kim oldu. Yeri neresi oldu gibi konular servis edildi.
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 1 sa. devases
    İnan senin benim bilmediğimiz şekilde işleri ilerletiyorlar. Bizim görmemiz gerekenler neyse zaman zaman görürüz emin ol. :)
    En basitinden yedek parça ana yan sanayi kuruluşlarıyla iş anlaşmaları bile yaptılar. Herşeyi lego parçası gibi yerleştiriyorlar yani.
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    WB 2 sa.
    Cehhabiden de elektrikli heykel fabrikasi bekliyoruz, biri ankaraya biri istanbula..



    #caresarigul

    pardon..

    #caremamoglu
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    muroooo19 (murat aksdjas) 3 sa.
    Yolunuz açık olsun. Umarım iyi işler çıkar. Biz zor alırız ama ülkenin arabası sonuçta.
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    th9 3 sa. yeni yorumcu muroooo19
    en komiği olanda bu düşünce işte,daha kendi halkı alamıcak arabayı ama yerli diye seviniyoruz yerli olmasının hiçbir anlamı kalmıyor
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    mokoko_TR 3 sa. muroooo19
    ilk çıkanalrı alamayız am zamanla dah auygun olanalr çıkacaktır katma deger sonuçta alım gücümüze olumlu yönde etki edecektir otomobil dogal gaz vs...
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    Murat.Ak (Murat Ak) 4 sa.
    Devletin ortaklığı var mı bu işte?
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 1 sa. Murat.Ak
    Tamamen ortaklık ile oluşturulmuş bir yapı var. Devlet dahil değil diye biliyorum. Sadece destek var ilk iteleme olarak, sonrasında kendi yağında kavrulurlar.
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    ernknd (E K) 4 sa.
    Devletin elinde sihirli değnek yok bir anda herşey olmuyor. Kademeli bir şekilde ilerliyor doğru adımlar atılıyor. Alım gücü yok diyenler sıfır araba yok satıyor 6 ay sonra teslim alıyorsun bunlar parayı nereden buluyor acaba. Dünyadaki düşmanlara ve vatan hainlerine rağmen dimdik ayakta duran reisimiz Allah yar ve yardımcısı olsun.
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    Paetzold 5 sa.
    Güzel haberler gelmeye devam eder umarım.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 sa.
    Tamamlandığını da görürüz inşallah. Buradan büyük bir istihdam çıkacak gibi gözüküyor. 2021'de üretime başlanacak deniyor. Üretim kapasitesi ne olacak bakalım.
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    nebulabado 6 sa.
    Müteahhitler en sonunda otomobil işine de girmişler.

    Hayırlı işler...
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    Portraitclub 6 sa.
    Ya mokoko musun nesin ne boş beleş adamsın. Nickinde bile hayır yok her devasında bir trol edasında giriş yapıyorsun. Alım gücü yerle bir olmuşken kimin umrumda yerli araba? Boş düşüncelerden bir kurtulun
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    CleanCoders (Fatih ) 5 sa. Portraitclub
    Yerli araba benim gibi AKP seçmeni için çok önemli, pahalı bir model
    olacağı için alamasak da oy verme davranışımızda olumlu katkısı olacak, bu işi başarmak zorundalar. yoksa iktidardan düşürürüz. geçmiş de bir çok partiyi sandığa gömdük. yine aynısını yaparız.
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    togg, yerli otomobil ve
    5 etiket daha fabrika yerli otomobil fabrikası araba Otomobil Bilim ve Teknoloji
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