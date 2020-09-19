Yerli otomobil fabrikasında son durum

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Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG), yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatındaki son durumu açıkladı. Fabrika inşaatı 18 Temmuz 2020’de başlamıştı.

İnşaat başlangıcının ardından 2 ay geçti. Bu sürede 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu çalışması, 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bine ulaşacak.

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki yerli otomobil fabrikasının inşaatı 16 ay sonra tamamlanacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs kaynaklı bir gecikme gözükmüyor. TOGG tesisinin tamamlanmasının ardından 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim otomobil banttan inecek. İlk otomobil modelleri, geçtiğimiz yıl konsept tanıtımı yapılan SUV modelleri olacak. Sonrasında 4 farklı model daha üretilecek.

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