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    Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor

    Türk mühendislerinin tasarım ve üretim yetenekleriyle ortaya çıkarılan yüksek kalitedeki ürün ve alt sistemler milli helikopter ve uçak projelerinde birer birer yerini alıyor.

    Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor Tam Boyutta Gör

    Savunma sanayisi için alt sistem, asamble ve hassas komponent tasarım ve üretimi yapan Alp Havacılık, kapılarını basın mensuplarına açtı.

    Yüksek teknoloji, kalite, tasarım, mühendislik ve üretim standartlarına sahip şirket, helikopter üreticisi Sikorsky'nin en nitelikli iştiraklerinden biri olarak helikopter, motor, yapısal ve iniş takımı alanlarında çözümler sunuyor.

    Tümüyle Türk yönetici ve mühendis kadrolarıyla faaliyetlerini sürdüren, çalışan yaş ortalaması 33 olan şirket, yıl sonunda 1350 çalışan sayısına ulaşacak. Cirosunun yüzde 90'dan fazlasını Kuzey Amerika başta olmak üzere ihracattan elde eden Alp Havacılık, Airbus ve Boeing'in ürettiği tüm platformlarda ağırlıklı iniş takımları için olmak üzere ürettiği parçalarla yer alıyor. Şirket, Türkiye'nin tüm havacılık ve uzay ihracatının yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunuyor ve üçüncü büyük havacılık ihracatçısı olarak dikkati çekiyor.

    Türkiye'de havacılık alanındaki ana yüklenicilerin özgün hava platformlarına ve motor projelerine alt bileşen bazında tasarım ve üretim desteği veren şirket, Türkiye'nin F35 Programı'ndan çıkarılmasına rağmen ürettiği motor komponentlerin çok nitelikli olması ve alternatif kaynak arayışı gibi nedenlerle geçen yıl ağustos ayına kadar tedarik sağlamayı sürdürmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    porselen diş kaplama yaptiranlar yorumları sayısal mı eşit ağırlık mı karar veremiyorum parkenin altına su girdi ne yapmalıyım shaco replikleri 50cc kurye motoru

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