Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor

Savunma sanayisi için alt sistem, asamble ve hassas komponent tasarım ve üretimi yapan Alp Havacılık, kapılarını basın mensuplarına açtı.
Yüksek teknoloji, kalite, tasarım, mühendislik ve üretim standartlarına sahip şirket, helikopter üreticisi Sikorsky'nin en nitelikli iştiraklerinden biri olarak helikopter, motor, yapısal ve iniş takımı alanlarında çözümler sunuyor.
Tümüyle Türk yönetici ve mühendis kadrolarıyla faaliyetlerini sürdüren, çalışan yaş ortalaması 33 olan şirket, yıl sonunda 1350 çalışan sayısına ulaşacak. Cirosunun yüzde 90'dan fazlasını Kuzey Amerika başta olmak üzere ihracattan elde eden Alp Havacılık, Airbus ve Boeing'in ürettiği tüm platformlarda ağırlıklı iniş takımları için olmak üzere ürettiği parçalarla yer alıyor. Şirket, Türkiye'nin tüm havacılık ve uzay ihracatının yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunuyor ve üçüncü büyük havacılık ihracatçısı olarak dikkati çekiyor.
Türkiye'de havacılık alanındaki ana yüklenicilerin özgün hava platformlarına ve motor projelerine alt bileşen bazında tasarım ve üretim desteği veren şirket, Türkiye'nin F35 Programı'ndan çıkarılmasına rağmen ürettiği motor komponentlerin çok nitelikli olması ve alternatif kaynak arayışı gibi nedenlerle geçen yıl ağustos ayına kadar tedarik sağlamayı sürdürmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.