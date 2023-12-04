Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor

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Savunma sanayisi için alt sistem, asamble ve hassas komponent tasarım ve üretimi yapan Alp Havacılık, kapılarını basın mensuplarına açtı.

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Yüksek teknoloji, kalite, tasarım, mühendislik ve üretim standartlarına sahip şirket, helikopter üreticisi Sikorsky'nin en nitelikli iştiraklerinden biri olarak helikopter, motor, yapısal ve iniş takımı alanlarında çözümler sunuyor.

Tümüyle Türk yönetici ve mühendis kadrolarıyla faaliyetlerini sürdüren, çalışan yaş ortalaması 33 olan şirket, yıl sonunda 1350 çalışan sayısına ulaşacak. Cirosunun yüzde 90'dan fazlasını Kuzey Amerika başta olmak üzere ihracattan elde eden Alp Havacılık, Airbus ve Boeing'in ürettiği tüm platformlarda ağırlıklı iniş takımları için olmak üzere ürettiği parçalarla yer alıyor. Şirket, Türkiye'nin tüm havacılık ve uzay ihracatının yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunuyor ve üçüncü büyük havacılık ihracatçısı olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'de havacılık alanındaki ana yüklenicilerin özgün hava platformlarına ve motor projelerine alt bileşen bazında tasarım ve üretim desteği veren şirket, Türkiye'nin F35 Programı'ndan çıkarılmasına rağmen ürettiği motor komponentlerin çok nitelikli olması ve alternatif kaynak arayışı gibi nedenlerle geçen yıl ağustos ayına kadar tedarik sağlamayı sürdürmüştü.

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