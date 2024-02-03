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    Türkiye dünyada sinyalizasyon sistemi yapan 5 ülkeden biri

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, bu alanda Türkiye'yi marka haline getirmek istediklerini ifade etti.

    Türkiye dünyada sinyalizasyon sistemi yapan 5 ülkeden biri Tam Boyutta Gör

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, bu alanda Türkiye'yi marka haline getirmek istediklerini ifade etti.

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yaptığı değerlendirmede, ASELSAN'ın, savunma teknolojilerinde geliştirdiği yetkinliklerini sivil teknolojilere de yayma konusunda durmadan çalıştığını söyledi.

    Bu kapsamda ulaştırmayı, stratejik ve kritik bir alan olarak değerlendirdiklerine işaret eden Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı'ndaki sinyalizasyon sisteminin milli olarak ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğinde geliştirildiğini anımsattı.

    Akyol, hatlara, trenlerin geçişini algılayan sensörler, hızını ölçebilen radarlar ve merkezde haberleşmesini sağlayan haberleşme bileşenleri entegre ettiklerini bildirerek, tren üzerine de aracın konumunu, hızını ve durumunu ölçen ve sürüş bilgisayarını kontrol edebilen eklemeler yaptıklarını anlattı.

    Bunları merkezi yazılımla otomatik yöneten bir sistemi uçtan uca kurguladıklarına işaret eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Biz bu sisteme COBALT ismini verdik. Bu faaliyetle, hattın daha kullanışlı işletilmesini, kapasite artışını ve güvenliği hedefliyoruz. Böylece hattın maliyetinin daha etkin ve sürüşünün daha güvenli hale gelmesini sağlarken, zamandan tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Stratejik dönemlerde, olağanüstü hallerde, savaş ve afet durumunda da bu sistemlerin tamamen milli olarak işletilmesi ülkemiz açısından ayrıca önem taşıyor. Türkiye, dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri haline gelmiş oldu. Bu alanda Türkiye'yi marka haline getirmek istiyoruz. Savunmanın yanında sivildeki kritik teknolojilerde de millileşmenin, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gerçek manada hayat bulduracağına inanıyoruz. Bu sebeple ulaşım teknolojileri bizim açımızdan kritik bir alan."

    Yeni proje ve çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Akyol, ileride tren ve metro hatlarının tamamen insansız işletileceği bir teknolojiyi devreye alacaklarını söyledi.

    Akyol, bir taraftan millileştirme çalışmasını yaygınlaştırmak için uğraştıklarını, diğer yandan daha yüksek otomasyon seviyesi için paydaşlarla işbirliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

    Makine öğrenmesi ve yapay zekaya uzanan sistemin bakımı, arızası ve işletilmesindeki yetkinliklerinin de ilerlediğini aktaran Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Bu yetkinliğimizi sadece metrolarda değil, normal konvansiyonel tren hatlarında da yaygınlaştırmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin 99 tren setinin milli sinyalizasyon sistemleriyle donatılması için Araç Üstü Otomatik Tren Koruma Sistemi Projesi'ni başlattık. Bu çalışmayla da tıpkı metrolarda olduğu gibi normal tren hatlarında da sinyalizasyon devreye alınacak. ASELSAN olarak savunma alanında olduğu gibi ulaştırmada da milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

    Akyol, sinyalizasyon sisteminin 2023 yılı başında İstanbul Havalimanı metrosunun ilk etabında devreye alındığını hatırlatarak, yakın zamanda Halkalı'ya uzatılacak hatta da milli sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağını bildirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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