Türk savunma ve teknoloji şirketi, Katar'da şirket kurdu

Simsoft Bilgisayar Teknolojileri, Katar'da gerçekleştirilen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) yazılım tabanlı ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.
Fuar kapsamında Simsoft ile Barzan Holdings QSTP-LLC arasında simülasyon teknolojilerine yönelik mutabakat metni imzalandı. Metne, Barzan Holding Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Al Marri ile Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler imza attı.
Katar Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yeteneklerini güçlendirmekten sorumlu olan Barzan Holdings, savunma alanında önde gelen uluslararası şirketler ve kuruluşlarla ortaklıklar kuruyor.
Katar'daki savunma sanayi için ticari bir kapı görevi gören Barzan Holdings, uluslararası şirketlere AR-GE konusunda iş birliği yapma, bilgi transferini kolaylaştırma ve yenilikçi savunma ve güvenlik teknolojileri oluşturma fırsatları sunuyor.
Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, DIMDEX'in bölgedeki en önemli fuarlardan biri olduğunu söyledi.
Bölgedeki önemli fuarların tamamına katıldıklarını ifade eden İşler, Suudi Arabistan'ın ardından Katar'da yeteneklerini sergileme fırsatı bulduklarını belirtti.
Ürün ve kabiliyetlerini kullanıcılara sergilerken iş ortaklıkları için görüşmeler yaptıklarını dile getiren İşler, Türk savunma sanayisinin geniş katılımı içerisinde fuarda yerlerini aldıklarını kaydetti.
Fuarda önemli görüşmeler yaptıklarını anlatan İşler, beklediklerinden iyi bir fuar geçirdiklerini söyledi.
Simsoft'un 18 yıllık bir firma olarak kara ve deniz aracı simülatörleri, yangın simülatörleri, ambulans simülatörleri gibi birçok ürün geliştirip, üretip, kullanıcılara teslim ettiğine dikkati çeken İşler, bu yeteneklerin dünyada çok az sayıda firmada bulunduğunu vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.