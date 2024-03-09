Türk savunma ve teknoloji şirketi, Katar'da şirket kurdu

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Simsoft Bilgisayar Teknolojileri, Katar'da gerçekleştirilen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) yazılım tabanlı ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

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Fuar kapsamında Simsoft ile Barzan Holdings QSTP-LLC arasında simülasyon teknolojilerine yönelik mutabakat metni imzalandı. Metne, Barzan Holding Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Al Marri ile Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler imza attı.

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yeteneklerini güçlendirmekten sorumlu olan Barzan Holdings, savunma alanında önde gelen uluslararası şirketler ve kuruluşlarla ortaklıklar kuruyor.

Katar'daki savunma sanayi için ticari bir kapı görevi gören Barzan Holdings, uluslararası şirketlere AR-GE konusunda iş birliği yapma, bilgi transferini kolaylaştırma ve yenilikçi savunma ve güvenlik teknolojileri oluşturma fırsatları sunuyor.

Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, DIMDEX'in bölgedeki en önemli fuarlardan biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki önemli fuarların tamamına katıldıklarını ifade eden İşler, Suudi Arabistan'ın ardından Katar'da yeteneklerini sergileme fırsatı bulduklarını belirtti.

Ürün ve kabiliyetlerini kullanıcılara sergilerken iş ortaklıkları için görüşmeler yaptıklarını dile getiren İşler, Türk savunma sanayisinin geniş katılımı içerisinde fuarda yerlerini aldıklarını kaydetti.

Fuarda önemli görüşmeler yaptıklarını anlatan İşler, beklediklerinden iyi bir fuar geçirdiklerini söyledi.

Simsoft'un 18 yıllık bir firma olarak kara ve deniz aracı simülatörleri, yangın simülatörleri, ambulans simülatörleri gibi birçok ürün geliştirip, üretip, kullanıcılara teslim ettiğine dikkati çeken İşler, bu yeteneklerin dünyada çok az sayıda firmada bulunduğunu vurguladı.

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