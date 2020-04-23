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    Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak

    Yayıncıların oyunlarını platformdan çekmesiyle sıkıntılı günler yaşayan Nvidia GeForce Now'dan oyuncuları sevindirecek bir hamle geldi. Haziran ayına kadar üyelik ücreti alınmayacak.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak
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    Nvidia’nın hayata geçirdiği bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now’ın üzerindeki kara bulutlar son günlerde eksik olmuyor. Bethesda ve Activision Blizzard gibi yayıncıların oyunlarını platformdan çekmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei’den oluşan gruptan da kötü haber gelmiş ve üç yayıncı şirket, oyunlarının GeForce Now’da artık yer almayacağını duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Michael Moore, Dünya Günü kapsamında İnsanlar Gezegeni adlı belgeseli ücretsiz yayınladı"

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    Nvidia cephesi ise destekçilerinin yanında olduğu göstermek adına güzel bir jeste imza attı. Şirketten yapılan duyuruya göre GeForce Now Founders paketine üye olan kullanıcılardan Haziran ayına kadar üyelik ücreti alınmayacak. Şirketin bu konuda kullanıcılara gönderdiği e-posta şöyle:

    “Tahmin ettiğiniz gibi GeForce Now’da oyun oynayan insan sayısında ve platformda geçirilen vakitte inanılmaz artış yaşıyoruz. Hizmet büyümeye devam ederken biz de platforma erkenden gönül veren üyelere bir jest yapmak istedik. Bu kapsamda sizlerden Haziran ayına kadar üyelik ücreti almayacağız. Detaylar için lütfen hesaplarınızı kontrol edin. Evde kalın, oyunla kalın.”

    Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak
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    Nvidia’nın bu hamlesinin koronavirüs salgınına yönelik yapılmış bir jest mi yoksa son dönemlerde yayıncılarla yaşanan sıkıntılardan dolayı kütüphanedeki oyunların azalmasını telafi etmek adına atılmış bir adım mı olduğu belli olmasa da kazanan yine oyuncular olmuş.

    Siz de GeForce Now Founders üyesiyseniz, hesabınızı kontrol edip, haberin doğruluğunu teyit edebilirsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı kutlu olsun.



    https://www.techradar.com/news/it-looks-like-nvidia-has-delayed-billing-for-geforce-now-founders-until-june Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    OldGamers86 (Ali ) 31 dk.
    Çıkmaları kadar doğal bir sey yok. Karlılık oranları zaten yeterli değildi kendilerince. Dlc, oyun içi odeme..vb şeyleri bundan yaptılar. Şimdi de daha fazlasını kaybedecekler. Bulut tabanli belki olacak ama netflix tarzı tutmayacak sanki.
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    Ordinaryus1907 1 sa. yeni yorumcu
    adam kendi oynunu kendi kontrolü olmadan karı olmadan bir platforme neden sürsün ki ? ticari açıdan çekilmelerini doğal karşılıyorum bu streaming sistemde en mantıklısı stradia
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    Rachsuchtig 57 dk. Ordinaryus1907
    Bir sürü insan Bannerlord çalışıyor diye oyunu aldı çünkü kendi bilgisayarlari kaldırmıyordu
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    AirSupport (SK ) 1 sa.
    GeForce Now bence çok iyi sistemdi, firmaların çıkmakta ne kadar aptallık yaptılarından haberi yok sanırım. Sistemim kaldırmıyor diye piyasa da ki çoğu oyunu satın almıyorum. Now sayesinde alıp istediğim gibi oynayabilirdim...
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    sdelta 1 sa.
    Bu Geforce Now'dan çıkan yapımcı firmaların aklı hiç çalışmıyor. Onboard ekran kartı olan bir laptop'ım var. Şu an resident evil, fifa, call of duty gibi oyunlar gelse anında bu oyunları gider steamden vs. satın alırım. Müşteri kaybediyorlar karşı çıkarak :) Yada arka planda bu tarz kendi sistemlerini yapıyorlar, Nvidia gelsin istemiyorlar.
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    monacomen 2 sa.
    Bence oyuncular için bir nimet fegorce now Tıpkı eskiden müzik dinlemek için bir CD bir de CD çalar almak zorunda olduğun zamanlarda MP3 dinlemek bulmak ya korsanlık ya da hamallık sayılıyordu. Şimdi ise bulut tabanlı bir sistemde oyun oynamanın da önüne geçmeye çalışanlar aynı hatayı yapıyor. Bu sistem yürüyecektir, internetin gücü yadsınamaz ve bunu görmeyen firmalar da batacaktır. Kimse oyun oynamak için binlerce lira, gigabaytlarca veri indirmek zorunda olmamalı. Ve bunun için çuvalla para harcanmamalı.
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    seksenyedi.87 (Ömer Ömer) 2 sa.
    Ben geçen alayım dedim yer kalmamış ya 90 gün deneme olunca abanmış millet
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