Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak

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Nvidia’nın hayata geçirdiği bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now’ın üzerindeki kara bulutlar son günlerde eksik olmuyor. Bethesda ve Activision Blizzard gibi yayıncıların oyunlarını platformdan çekmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei’den oluşan gruptan da kötü haber gelmiş ve üç yayıncı şirket, oyunlarının GeForce Now’da artık yer almayacağını duyurmuştu.

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Nvidia cephesi ise destekçilerinin yanında olduğu göstermek adına güzel bir jeste imza attı. Şirketten yapılan duyuruya göre GeForce Now Founders paketine üye olan kullanıcılardan Haziran ayına kadar üyelik ücreti alınmayacak. Şirketin bu konuda kullanıcılara gönderdiği e-posta şöyle:

“Tahmin ettiğiniz gibi GeForce Now’da oyun oynayan insan sayısında ve platformda geçirilen vakitte inanılmaz artış yaşıyoruz. Hizmet büyümeye devam ederken biz de platforma erkenden gönül veren üyelere bir jest yapmak istedik. Bu kapsamda sizlerden Haziran ayına kadar üyelik ücreti almayacağız. Detaylar için lütfen hesaplarınızı kontrol edin. Evde kalın, oyunla kalın.”

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Nvidia’nın bu hamlesinin koronavirüs salgınına yönelik yapılmış bir jest mi yoksa son dönemlerde yayıncılarla yaşanan sıkıntılardan dolayı kütüphanedeki oyunların azalmasını telafi etmek adına atılmış bir adım mı olduğu belli olmasa da kazanan yine oyuncular olmuş.

Siz de GeForce Now Founders üyesiyseniz, hesabınızı kontrol edip, haberin doğruluğunu teyit edebilirsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılı kutlu olsun.

https://www.techradar.com/news/it-looks-like-nvidia-has-delayed-billing-for-geforce-now-founders-until-june

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