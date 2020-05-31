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    Minecraft Dungeons’un ilk DLC’si temmuz ayında yayınlanıyor

    Mojang’ın Diablo benzeri yapımı Minecraft Dungeons, Temmuz ayında ilk büyük DLC'sine kavuşuyor. Jungle Awakens isimli İlk DLC, bizleri ormanlık bir bölgedeki maceraya götürecek.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Minecraft Dungeons’un ilk DLC’si temmuz ayında yayınlanıyor

    26 Mayıs tarihi itibariyle oyuncularla buluşan Diablo benzeri hack-and-slash yapım Minecraft Dungeons, piyasaya çıkışının üzerinden çok vakit geçmeden ilk büyük DLC’sine kavuşuyor.

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    Yapımcı Mojang’ın paylaştığı bilgilere göre oyun için yayınlanacak ilk DLC’nin adı Jungle Awakens olacak. Temmuz ayında yayınlanacak ek pakette; üç yeni görevde uzak ve tehlikeli bir ormanda yer alan gizemli bir güçle savaşacağız. Sarmaşıkların arasında saklanan kötülüklere karşı yeni silah, zırh ve nesnelerle mücadele edeceğiz.

    Minecraft Dungeons’un ilk DLC’si temmuz ayında yayınlanıyor
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    Minecraft Dungeons için yayınlanacak tek DLC Jungle Awakens olmayacak. Oyun, bu yıl içinde Creeping Winter isimli bir ek pakete daha kavuşacak ancak ikinci DLC ile detaylar daha sonra açıklanacak.

    Xbox Game Pass'te ilk günden itibaren ücretsiz

    Tüm bu detaylar dışında çapraz platform oynanış üzerinde çalışıldığını da ifade eden Mojang, tüm oyuncular için farklı ücretsiz içerikler de sunulacağını belirtmiş.

    Minecraft Dungeons’ı henüz oynamadıysanız ve bir şans vermek isterseniz Xbox Game Pass’e üye olarak oyunu, ilk ay 5.90 TL’lik bir ücretle oynayabilirsiniz. Bunu dışında oyun, PC ve Xbox One için 56,25 TL’den, PlayStation 4 için 84 TL’den, Nintendo Switch için de 19,99 dolardan satışa çıkmış durumda.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-05-30-minecraft-dungeons-first-dlc-comes-out-in-july Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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