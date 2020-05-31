Rusya, hayalet bombardıman uçağı prototipi için start verdi

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Rus TASS haber ajansı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında geliştirilen PAK DA isimli hayalet bombardıman uçağına ait ilk prototipin inşasına başlandığını duyurdu. Ülkenin Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarına karşı konumlandırmayı düşündüğü hava aracı, bir aksilik çıkmazsa 2027 yılı itibariyle seri üretime geçecek. Yetkililere göre uçağın kokpitinin inşasıyla başlayan çalışma, 2021 yılında tamamlanacak.

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Devlet kontrolünde olan Birleşik Uçak Şirketi altında faaliyet gösteren Tupolev tarafından üretilmesi planlanan PAK DA ile ilgili henüz fazla bir bilgi bulunmuyor. Amerikan rakiplerinde olduğu gibi uçan kanat tasarımıyla inşa edilecek uçak ses altı hızlarda uçacak.

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12 bin kilometrenin üzerinde harekât menziline sahip olması beklenen uçak, havada aralıksız olarak 30 saat kalabilecek. 30 tona kadar konvansiyonel ve nükleer faydalı yük taşıyacağı değerlendirilen PAK DA’yı dört kişilik mürettebatın uçuracağı belirtiliyor.

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Rusya’nın envanterinde 1987 yılında Tupelov tarafından üretilmeye başlanan Tu-160 (yukarıdaki görsel) stratejik bombardıman uçakları bulunuyor. Oldukça eski teknolojiye sahip bu uçaklar, ABD’li rakipleriyle boy ölçüşecek kapasiteye sahip değil.

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