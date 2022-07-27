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    Elektrikli Mini Aceman konsepti görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Şirketin yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösteren Mini Aceman konsepti, markanın diğer modellerine göre daha keskin hatlara ve şirketin yeni multimedya sistemine sahip.
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    Mini Aceman EV konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Mini, gelecekteki elektrikli araçlarının ön gösterimi olarak bugün yeni Aceman konseptini görücüye çıkardı. Önümüzdeki süreçte Aceman'in üretim versiyonunu da göreceğiz. Söz konusu model, boyut olarak Cooper ve Countryman modellerinin arasında konumlanacak.

    Yeni Aceman konseptiyle alakalı teknik detay paylaşmayan Mini şimdilik aracın tasarımına ve teknolojilerine odaklanıyor. Dikkat çekici gövde rengi ve metalik yarış yeşili tavanıyla sergilenen araç, şirketin yeni 'Karizmatik Sadelik' tasarım diline ilk bakışımız olarak nitelendiriliyor. Mini, bu yeni tasarım diliyle sadelik ve sürdürülebilirliği harmanlamayı hedefliyor.

    Mini Aceman konsepti ilk bakışta bir 'Mini' olduğunu hissettiriyor. Buna karşın markanın diğer modellerine kıyasla biraz daha köşeli hatlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Konsept elektrikli olduğu için ön bölümde panjur bulunmuyor. Bunun yerine LED şeritle çevrili bi panel karşımıza çıkıyor.

    Mini Aceman EV konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Çamurluk ve eteklerde bolca plastik eklentiye yer verilen koseptin yan tarafında 20 inçlik çift tonlu jantlar ve kapı içerisinde gömülü kollar dikkat çekiyor. Ayrıca, konseptin önünde, arkasında ve tavanında Mini modellerinden alışık olduğumuz 'Union Jack' imzasını da bolca görmekteyiz. Aceman'in 4.05 metre uzunluğa, 1.99 metre genişliğe ve 1.59 metre yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.

    Mini Aceman koneptinin iç mekanında oldukça sade bir tasarım söz konusu. Tıpkı dış tasarımdaki gibi yer yer yarış yeşili detayların karşımıza çıktığı alanda konsolun ortasındaki yuvarlak OLED ekran hem gösterge hem de multimedya görevi görüyor. Söz konusu ekran, şirketin son nesil işletim sisteminden güç alıyor. Söz konusu ekrandaki görüntü, gerektiğinde tüm konsola yansıtılabiliyor.

    Merkezdeki yuvarlak ekranın hemen altında çeşitli kontrol düğmelerinin yer aldığı bir panel bulunuyor. Mini, artık pek çok markanın dilinde olan 'sürdürülebilirlik' kavramı adına yaşam alanında deri kullanmamış. Bunun yerine velur (kadife) gibi materyallere yer verilmiş.

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