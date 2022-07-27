150 km menzile sahip üç tekerlekli küçük elektrikli araç: Nimbus One

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Şehir içi kullanıma yönelik küçük elektrikli araçlarda çeşitlilik her geçen gün artıyor. Bu haberimizde bahsedeceğimiz Nimbus One da bu araçlardan bir tanesi. ABD ve Avrupa'da siparişe açılan Nimbus One'ın fiyatı 10 bin dolar civarında ancak aylık 200 dolara kiralamak da mümkün.

Nimbus One, motosikletler ile benzer boyutlara, üç tekerleğe (önde iki, arkada tek) ve otomobiller gibi tamamen kapalı gövdeye sahip bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, bu küçük elektrikli araçta 9 kWsa batarya ile tek şarjda 150 km menzil hedefleniyor. Ayrıca Nimbus One'ın 80 km/s azami hıza çıkabileceği belirtiliyor.

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Batarya paketinin çıkarılabilir olmasıyla şarj konusunda avantajlı bir konumda olan Nimbus One'ın bataryası seviye 2 şarj cihazı ile 1.2 saatte tam doluma ulaşıyor. Evlerdeki standart priz üzerinden şarj olması ise 5.4 saati buluyor. Üç tekerlekli aracın 0-48 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamladığını da belirtelim.

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Nimbus One, 86 cm genişliği ile dik olarak park edildiğinde standart bir otomobilin üçte biri kadar yer kaplıyor. Üstelik şirket, bu küçük aracın karbon ayak izinin bir Tesla Model 3'ün üçte biri ve benzinli bir otomobilin onda biri kadar olduğunu belirtiyor. Bu da Nimbus One'ı şehir içi kullanımda normal otomobillere göre ideal bir çözüm haline getiriyor.

Nimbus One, motosiklet boyutlarında olsa da otomobil benzeri özellikleri mevcut. Bunlar arasında direksiyon simidi, ön hava yastığı, ön cam sileceği ve hatta dahili kameralar ile diğer araçları algılayıp çarpışmalardan kaçınan bir yapay zeka özelliği bile mevcut. Araç tek kişilik gibi görünse de sürücü koltuğunun arkasında açılır-kapanır bir koltuk daha mevcut. Üstelik çocuk koltuğu için gerekli bağlantıların da bulunduğu belirtiliyor.

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Bu küçük elektrikli aracı güvenli kılan bir diğer özellik de dönüş esnasında motosikletler gibi yana yatıyor olması. Araçtaki denge mekanizması, virajın sertliğine göre bu yatma olayını otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Nimbus One teknik özellikleri

Son hız: 80 km/s

Hızlanma: 0-48 km/s 3 saniye

Gövde: Yüksek mukavemetli çelik yapı ve termoplastik gövde panelleri

Kuru ağırlık: 375 kg

Menzil: 150 km (şehir)

Uzunluk: 2.3 metre

Genişlik: 86 cm

Koltuk: 2

Batarya: 9 kWsa

Diğer özellikler: Bluetooth hoparlörler, ön hava yastığı, ABS, çekiş kontrolü, Nimbus Balance denge sistemi, Ön çarpışma uyarısı, uzaktan güncelleme desteği

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150 km menzile sahip üç tekerlekli elektrikli araç: Nimbus One