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    Anlık Bildirim

    DFSK E5 SUV, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan Çinli DFSK, yeni modelini ülke pazarına sokuyor. DFSK E5 isimli yeni SUV modeli kısa bir süre önce Türkiye satışa çıkarılarak tüketici beğenisine sunuldu.
    DFSK E5 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan ve uluslararası olarak DFSK Motor olarak bilinen Dongfeng Sokon Automobile, ürün gamını artırıyor. DFSK E5 olarak adlandırılan yeni SUV modelini Türkiye pazarına sokan firma, halihazırda satışta bulunan benzinli SUV modellerine kıyasla daha modern bir tasarım yaklaşımını müşterilerine sunuyor. İşte DFSK E5 fiyatı ve dahası:

    DFSK E5 neler sunuyor 🤔

    DFSK E5 SUV, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DFSK E5, bir hibrit SUV olarak karşımıza çıkıyor. 4760 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2785 mm aks mesafesine sahip olan aracın yerden yüksekliği ise 1800mm. 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabilen DFSK E5, ön tarafında ince LED şeritle birleştirilmiş farlara sahip. Aracın ön tarafında dikey hava girişleri ve nokta benzeri grafiklerden oluşan siyah ön panel dikkat çekerken arka tarafında ise üç parçalı LED stoplar bulunuyor. 12 adet hoparlör ile akustik ses deneyimi sunan DFSK E5’te 7 inç ve 12,3 inç olmak üzere iki adet ekran bulunuyor.
    DFSK E5 SUV, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylara geçtiğimizde ise kaputun altında bizleri 1.5 litrelik motor karşılıyor. Bu motor 110 hp güç ve 128 Nm tork üretiyor. Araçtaki elektrik motoru ise 175 hp güç ve 300 Nm tork ile sürücüleri destekliyor. DFSK E5’te yer alan bu elektrik motoru ihtiyaç duyduğu enerjiyi 17,52 kWsa kapasiteye sahip bataryadan karşılıyor. Bu batarya ile araç 87 kilometreye kadar şehir için menzil sağlayabiliyor. 6.6 kW AC şarj ile ise 4 saatte tam doluma ulaşıyor. Araçtaki her iki motor da ön tekerleklere güç verirken E-CVT şanzımanla kombine ediliyor.

     

    DFSK E5 türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    0’dan 100’e ivmelenmesi 7,4 saniye süren modelin maksimum hızı ise 165 km/s olarak belirlenmiş durumda. Bağımsız arka süspansiyona sahip olan DFSK E5 üst donanım paketinde 6 hava yastığı, ön-arka park sensörleri, panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima kontrolleri, rejeneratif fren sistemi, V2L, hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı gibi özellikler sunuluyor.

    DFSK E5 fiyatı ne kadar ❓

    DFSK E5 hibrit SUV modelinin Türkiye fiyatı da açıklandı. DFSK E5’in Comfort paketi 1,890.000 TL fiyat etiketine sahipken Elegance paketi ise 2.290.000 TL fiyat ile alıcılarını bekliyor. Aracın gri, beyaz, altın, yeşil ve siyah renk seçenekleri mevcut durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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