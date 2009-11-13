Mio Technology'den yeni navigasyon cihazı: Hammer V700

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Dünyanın önemli GPS-Navigasyon şirketlerinden Mio Technology, ürün gamına yeni navigasyon cihazlarını eklemeye devam ediyor. Firma Hammer V700 ismini verdiği navigasyon cihazını satışa çıkardı.

800x480 piksel çözünürlüğünde 7 inç boyutlarındaki geniş ekrana sahip olan Hammer V700, 4GB ve 12GB'lık iki farklı depolama alanıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. Ses ve Video gibi multimedya içeriklerini oynatbilen navigasyon cihazı aynı anda 64 uyduyu tarıyabiliyor. 16 mm kalınlığındaki cihaz ayrıca TPEG alıcısı üzerinden trafik bilgilerini de alabiliyor.

Araç tutacağı ile birlikte gelen Hammer V700'ün 4GB'lık modelinin fiyatı yaklaşık 285 dolar olarak belirlenirken, 12GB'lık modelinin fiyatıysa 310 dolar olarak belirlenmiş.

http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/mio-hammer-v700