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Mio Technology'den yeni navigasyon cihazı: Hammer V700

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Mio Technology'den yeni navigasyon cihazı: Hammer V700
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Dünyanın önemli GPS-Navigasyon şirketlerinden Mio Technology, ürün gamına yeni navigasyon cihazlarını eklemeye devam ediyor. Firma Hammer V700 ismini verdiği navigasyon cihazını satışa çıkardı.

800x480 piksel çözünürlüğünde 7 inç boyutlarındaki geniş ekrana sahip olan Hammer V700, 4GB ve 12GB'lık iki farklı depolama alanıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. Ses ve Video gibi multimedya içeriklerini oynatbilen navigasyon cihazı aynı anda 64 uyduyu tarıyabiliyor. 16 mm kalınlığındaki cihaz ayrıca TPEG alıcısı üzerinden trafik bilgilerini de alabiliyor.

Araç tutacağı ile birlikte gelen Hammer V700'ün 4GB'lık modelinin fiyatı yaklaşık 285 dolar olarak belirlenirken, 12GB'lık modelinin fiyatıysa 310 dolar olarak belirlenmiş.


http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/mio-hammer-v700 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TELESCOPE 10 yıl
adamlar beceriyor,bizde bakıyoruz işte ,güzel bir ürün olmuş teşekkürler
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Şahbaba 10 yıl
iyiymiş..
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gun 10 yıl
Çok güçlü bir alet yapmışlar. Birde gerçekten şöyle 3D gösterse doğru düzgün yada ortak bir DB oluşturup herkes onu paylaşsa yada biz ekstra ücretle o DB'yi çoğu yazılımda kullansak herkes alır.
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ULYSES 10 yıl
Böyle yol kenarındaki ağaçlara kadar gösterebilmesi için harita yok bizde.
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Guest-0C8FEE75E 10 yıl

ULYSES

Böyle yol kenarındaki ağaçlara kadar gösterebilmesi için harita yok bizde.

bu yeni nesil.
yani harita yok.

aracın önüne biyere kamera yerleştiriyorlar. ekrana canlı görüntü geliyor.
o gürüntüyü işliyorlar.

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acbold 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: gps.navigation
Orada bir çeviri hatası olmasın,64 tane uydu yok çünki kanal sayısı olabilir belki
Orijinalden alıntı: Whisper911
64 uyduyu tarayabiiliyor ama 64 uydu yok yetenek var ama imkan yok gibi heralde
olsa tararmış yani :D
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Whisper911 10 yıl

acbold

quote:

Orijinalden alıntı: gps.navigation

Orada bir çeviri hatası olmasın,64 tane uydu yok çünki kanal sayısı olabilir belki

Orijinalden alıntı: Whisper911
64 uyduyu tarayabiiliyor ama 64 uydu yok yetenek var ama imkan yok gibi heralde


olsa tararmış yani :D

nası olsa uydu yok deneyemiyorlarya salla gitsin...
bendeki garminde 128 uydu tarıyor




işin şakası tabi
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tanak 10 yıl
cok guzel bir cihaz
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gps.navigation 10 yıl
Orada bir çeviri hatası olmasın,64 tane uydu yok çünki
kanal sayısı olabilir belki
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Whisper911 10 yıl

gps.navigation

Orada bir çeviri hatası olmasın,64 tane uydu yok çünki
kanal sayısı olabilir belki


64 uyduyu tarayabiiliyor ama 64 uydu yok yetenek var ama imkan yok gibi heralde
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