MIT araştırmacıları, hastanın aşı geçmişini kaydetmek için yeni bir yol geliştirdiler

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Aşı eksikliği, her yıl, başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon önlenebilir ölüme neden olmaktadır. Bu ülkelerdeki aşı kampanyalarını zorlaştıran faktörlerden biri, tıbbi kayıtları saklamak için çok az altyapı olmasıdır. Bu nedenle belirli bir aşıya kimin ihtiyaç duyduğunu belirlemek için genellikle kolay bir yol yoktur.

MIT mühendisleri, bir hastanın aşılama geçmişini kaydetmek için yeni bir yol tasarladılar; bilgileri çıplak gözle görülemeyen ve aşı ile aynı zamanda deri altına verilen desenli bir boyada saklamak.

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MIT araştırmacısı Kevin McHugh: “Kağıt aşı kartlarının sıklıkla kaybolduğu veya hiç bulunmadığı ve elektronik veritabanlarının olmadığı alanlarda bu teknoloji ile her çocuğun aşılanmasını sağlamak için hasta aşılama geçmişinin hızlı ve anonim olarak tespit edilmesi sağlanabilir.” dedi.

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Araştırmacılar, kuantum noktaları adı verilen nanokristallerden oluşan yeni boyalarının, cildin altında en az beş yıl kalabileceğini ve burada özel donanımlı bir akıllı telefon tarafından tespit edilebilen kızılötesi ışık yayabileceğini söylüyorlar. Bu boyalar, farklı aşıları işaretlemek için farklı desenler halinde düzenlenebiliyor.

Kuantum noktaları 3,7 nanometre çapındadır ve 16 mikron çapında küreler oluşturan mikropartiküller içinde kapsüllenmiştir. Bu daha sonra cilde geleneksel bir şırınga ve iğne yerine bir mikroiğne yaması yoluyla uygulanır. 1.5 milimetre uzunluğundaki mikroiğneler, iki dakika boyunca kısmen çözünerek yüklerini serbest bırakır.

https://scitechdaily.com/storing-medical-records-below-the-skins-surface-with-quantum-dot-dye/