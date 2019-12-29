Kim Nerede? 714 iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı 165 Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean 99 Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIT araştırmacıları, hastanın aşı geçmişini kaydetmek için yeni bir yol geliştirdiler

    MIT mühendisleri, aşı ile birlikte bir mikroiğne yamasıyla verilen kuantum nokta boyasını kullanarak tıbbi bilgileri cilt altında saklamanın bir yolunu geliştirdiler.
    1 sa.
    274
    11
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MIT araştırmacıları, hastanın aşı geçmişini kaydetmek için yeni bir yol geliştirdiler
    Tam Boyutta Gör

    Aşı eksikliği, her yıl, başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon önlenebilir ölüme neden olmaktadır. Bu ülkelerdeki aşı kampanyalarını zorlaştıran faktörlerden biri, tıbbi kayıtları saklamak için çok az altyapı olmasıdır. Bu nedenle belirli bir aşıya kimin ihtiyaç duyduğunu belirlemek için genellikle kolay bir yol yoktur. 

    MIT mühendisleri, bir hastanın aşılama geçmişini kaydetmek için yeni bir yol tasarladılar; bilgileri çıplak gözle görülemeyen ve aşı ile aynı zamanda deri altına verilen desenli bir boyada saklamak.

    Ayrıca Bkz. "Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor"

    MIT araştırmacısı Kevin McHugh: “Kağıt aşı kartlarının sıklıkla kaybolduğu veya hiç bulunmadığı ve elektronik veritabanlarının olmadığı alanlarda bu teknoloji ile her çocuğun aşılanmasını sağlamak için hasta aşılama geçmişinin hızlı ve anonim olarak tespit edilmesi sağlanabilir.” dedi.

    MIT araştırmacıları, hastanın aşı geçmişini kaydetmek için yeni bir yol geliştirdiler
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar, kuantum noktaları adı verilen nanokristallerden oluşan yeni boyalarının, cildin altında en az beş yıl kalabileceğini ve burada özel donanımlı bir akıllı telefon tarafından tespit edilebilen kızılötesi ışık yayabileceğini söylüyorlar. Bu boyalar, farklı aşıları işaretlemek için farklı desenler halinde düzenlenebiliyor.

    Kuantum noktaları 3,7 nanometre çapındadır ve 16 mikron çapında küreler oluşturan mikropartiküller içinde kapsüllenmiştir. Bu daha sonra cilde geleneksel bir şırınga ve iğne yerine bir mikroiğne yaması yoluyla uygulanır. 1.5 milimetre uzunluğundaki mikroiğneler, iki dakika boyunca kısmen çözünerek yüklerini serbest bırakır. 



    https://scitechdaily.com/storing-medical-records-below-the-skins-surface-with-quantum-dot-dye/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sosisvesalam 1 sa.
    insanlara çip takma derdindeler ama bir masum bir bahane bulmaları lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    agent1453 56 dk. sosisvesalam
    Fişlemeyi seviyorlar, daha önce aldığım motorsiklet ehliyetinde de sıkıntı oldu, sen şu bölüme çıkmışsın olur raporu al gel dedi aile hekimi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Uber, otonom araç testleri yapmak için Pittsburgh'da 600 dönümlük arazi aldı 49 dk. Analist, XRP'nin %175'lik ralli için hazırlandığına inanıyor 1 sa. Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN MIT araştırmacıları, hastanın aşı geçmişini kaydetmek için yeni bir yol geliştirdiler Sonraki İzmir'deki yeni Xiaomi mağazasını gezdik | Mi10 ilk çeyrekte geliyor 2 sa. Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor 2 sa. GDDR bellek fiyatları artışa geçebilir 3 sa. Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı 3 sa. Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi 4 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı 4 sa. Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor 5 sa. iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı 6 sa. DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket] 7 sa. PS5 görülmemiş kolaylıkta oyun geliştirme sunacak 8 sa. Anker’den iPhone 11 için flaş aksesuarı 8 sa. Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek 9 sa. SK Hynix ilk 128 katmanlı SSD ürünleri CES 2020 fuarına geliyor. 9 sa. Profesyonel bir çekimde Macbook Pro 16 kullanmak! (8K Ultra HD video) 9 sa. Huawei, Google Play Servisleri ile rekabeti kızıştırıyor 11 sa. Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi 11 sa. Intel dizüstüler için yeni bir soğutma çözümü hazırlığında 11 sa. Google Pixel 4a kamera delikli ekranla gelecek 19 sa. Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu 20 sa. Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı
    DonanımHaber
    Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim