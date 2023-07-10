Kuantum noktalı güneş panelleri enerjide bir devrim yaratabilir

Güneş enerjisinde devrim kapıda
Yayınlanan bir rapora göre kuantum noktalarının güneş hücrelerinde kullanılmasında ciddi faydalar sağlayan benzersiz özellikler bulunuyor. Küçük boyutlu olmaları, geleneksel güneş hücrelerinin yakalayamadıkları da dahil olmak üzere çok çeşitli dalga boylarındaki ışığı emmelerine olanak tanıyor. Bu da kuantum nokta tabanlı güneş hücrelerinin potansiyel olarak daha fazla güneş ışığını elektriğe dönüştürebileceği ve verimliliklerini önemli ölçüde artırabileceği anlamına geliyor.
Dahası, kuantum noktaları sadece boyutları değiştirilerek ışığın farklı dalga boylarını emecek şekilde ayarlanabilir. Bu ayarlanabilirlik güneş enerjisi endüstrisinde ezber bozan bir unsur. Bu sayede güneş hücrelerinin bulundukları yerin özel ışık koşullarına göre özelleştirilebilmesi ve enerji çıktılarını en üst düzeye çıkarabilmesi mümkün hale gelecek. Örneğin, güneş ışığının daha az olduğu bölgelerde, güneş hücreleri mevcut ışığın daha fazlasını emecek ve böylece verimliliklerini artıracak şekilde ayarlanabilir.
Verimlilik ve maliyet avantajı
Öte yandan kuantum noktalarının pek çok avantajı olmasına rağmen, bu teknolojinin güneş enerjisinde kullanımı henüz emekleme aşamasında. Kuantum noktalarının kararlılığı da dahil olmak üzere bu teknolojinin ticarileştirilebilmesi için bir dizi zorluğun üstesinden gelinmesi gerekiyor. Mevcut durumda kuantum noktalı güneş panelleri oldukça reaktif kalmakta ve dayanıklılık sorunu yaşamakta. Ayrıca bazı kuantum noktalarının çevreye zarar verebilecek toksik malzemelerden yapılmış olması sorunu da var.
Halihazırda yapılan güncel çalışmalarda çeşitli kuantum noktalı güneş paneli türlerinde yüzde 16,25 seviyesinde verimliliğe ulaşılmış durumda. Geleneksel güneş panellerinde verimlilik yüzde 20 seviyelerini aşmış olsa da uzmanlara göre kuantum noktalı güneş panellerinde yüzde 66’ya varan verimlik potansiyeli bulunuyorKaynakça https://interestingengineering.com/innovation/quantum-dots-revolutionize-solar-energy https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202201676 https://www.pv-magazine.com/2022/09/14/perovskite-quantum-dot-solar-cell-with-16-25-efficiency/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386947702003740 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)