MIT, E-Vent projesiyle açık kaynaklı ve düşük maliyetli solunum cihazı üretiyor

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Covid-19 acil durumu sırasında hastanelerin karşılaştığı en acil eksikliklerden biri ventilatör(solunum cihazı) eksikliğidir. Bu makineler artık kendi başlarına nefes alamadığı zamanlarda hastaların nefes almasını sağlayabilir. MIT araştırmacıları, potansiyel solunum problemleri ile mücadele eden Covid-19 hastalarına potansiyel olarak yardımcı olabilecek düşük maliyetli bir solunum cihazı için açık kaynaklı tasarımlar yayınlıyorlar.

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MIT E-Vent olarak adlandırılan ekip, Covid-19 pandemisinin hızla yayılmasına yanıt olarak 12 Mart'ta kurululmasının ardından hızla çalışmalara başlayarak 100 dolar civarında bir maliyetle ventilatör üretti. Geleneksel ventilatörlerin pahalı olması sebebiyle basit tasarımlardan yola çıkan ekip ürettikleri ventilatörlerin her detayını açık bir şekilde sunacağını belirtiyor.

Hastaya nefes vermek için tıbbi bir uzman veya acil durum teknisyeni tarafından elle kullanılmak üzere tasarlanmış olan Ambu torbasını baz alan araştırma ekibi torbanın sıkılması ve serbest bırakılması için mekanik bir sistem tasarladılar.

MIT E-Vent ekibi yaptıkları bu yeni tasarımı isteyen sağlık kuruluşuna ve seri üretime geçirebilecek fabrikalara ücretsiz olarak vereceklerini duyurdu.

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