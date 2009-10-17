Mitsubishi'den 24.1-inç boyutunda çoklu ortam odaklı LCD monitör

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli endüstri devlerinden birisi olan Mitsubishi çoklu ortam odaklı yeni monitörünü duyurdu. Firmanın Viseo serisi altında lanse ettiği MDT243WG II isimli yeni model, 24.1-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklemekte. Full HD formunda olan ve sahip olduğu MP Engine II motoru ile imaj kalitesini arttırabilen yeni monitör, 6ms tepki süresi ile geliyor.

Dinamik karşıtlık oranı 2000:1, parlaklık seviyesi ise 500cd/m2 olarak açıklanan monitörde ayrıca her biri 5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör de bulunuyor. 3.5mm konnektörü ile kulaklık kullanımına olanak tanıyan ve S/PDIF bağlantısına sahip olan 24.1-inç boyutundaki LCD monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve iki adet HDMI konnektörüne yer veriliyor.

Mitsubishi MDT243WG II'nin ilk olarak 28 Ekim'de Japonya'da satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.