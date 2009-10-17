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Mitsubishi'den 24.1-inç boyutunda çoklu ortam odaklı LCD monitör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mitsubishi'den 24.1-inç boyutunda çoklu ortam odaklı LCD monitör
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Japonya merkezli endüstri devlerinden birisi olan Mitsubishi çoklu ortam odaklı yeni monitörünü duyurdu. Firmanın Viseo serisi altında lanse ettiği MDT243WG II isimli yeni model, 24.1-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklemekte. Full HD formunda olan ve sahip olduğu MP Engine II motoru ile imaj kalitesini arttırabilen yeni monitör, 6ms tepki süresi ile geliyor.

Dinamik karşıtlık oranı 2000:1, parlaklık seviyesi ise 500cd/m2 olarak açıklanan monitörde ayrıca her biri 5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör de bulunuyor. 3.5mm konnektörü ile kulaklık kullanımına olanak tanıyan ve S/PDIF bağlantısına sahip olan 24.1-inç boyutundaki LCD monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve iki adet HDMI konnektörüne yer veriliyor.

Mitsubishi MDT243WG II'nin ilk olarak 28 Ekim'de Japonya'da satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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UzmaN345 10 yıl
Sony varken ne gerek D tasarında kötü olmuş benim 8 sene önce aldıgım sony mönütöre benziyor böyle parlak siyah olsa daha iyi olurdu ve teknik detaylar yeterli deyil buna para vercegine sony alırım daha iyi
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einhander 10 yıl
donanımsal olarak kuvvetlı bır monıtor fıyatı alabılecegımız sevıyelerde olmaz
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simplethinks 10 yıl
mitsubishi toshibe hitachi bu gibi markaların ülkemizde yaygınlaşması iyi olur
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Mete Can Karahasan 10 yıl
8 ms değil 6 ms.
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albani 10 yıl
Mitsu nun asıl pazarı USA dır ve "Baba" Mitsular oradadır!!
Bazı Baba Mitsu lar $ 3500/4000 den başlar! bazıları 6/7bin olur!
24"//26"/28"/30" luk genelde özel Sharp
Modüllü olanlar bunlardır+IPS li yine
çok kalite Display ler vardır(Monitor type)
Birde Mitsu lar esa USA pazarı için NEC Modüllü 65" ve üstü PDP ler üretir,bunlarda çok ciddi pahalıdır!
++
Mitsu/EIZO v.s gibi firmalar adam gibi mal üretirler,yani sistemin ana işlevi neyse onu üretirler,bu üreticiler Kasa v.s ile uğraşmazlar zira böyle bir "mal satma stratejileri" yoktur!hatta Kasa/Bezel,tuş takımı vçs bunlarıda mahsus böyle yaparlar!!!
++
Hangi tip Modül kullanıldığını ise "fiyatını" görünce anlarız nasılsa!!
Selamlar
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Kaşif79 10 yıl
Tasarımı mükemmel. 8 ms olması kötü olmuş bence.
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ugacomtr 10 yıl
kumanda ne icin? ben tv tuner faln görmedim :D
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SupermanPrime 10 yıl
ooh mitsubishi her bişeyi üretiyo :D
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ugur67 10 yıl
mitsubishi araba uretmiyormu :)
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sft67 10 yıl
tasarım hoş değil ama sağlam ve uygun fiyatlı bir ürün olacağını düşünüyorum.
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yekoo 10 yıl
MP Engine II motoru falan hikaye görüntü kaliesi nyse odur aynı şekilde asusta splendid ile kandırıyor müşterileri bi demoları var kapalıyken görüntüyü bozmuşlar açınca normal görüntü var insanlar zaten olması gerekeni extra gibi algılayıp alıcaklar bunu ne alaka ya sizsiz olun bole gereksiz teknolojilerimiz var diyen monitorlere pek bulaşmayın arkadaşlar görüntü kalitesi iyidir ama sırf müştriyi yanlış bilgilendirdikleri için bile alınmamalı
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HünkarBeğendi 10 yıl
tasarımı çok kötü bence ama asıl önemli olan fiyatı artık bilmem kaç tane girişi olan bu multimedya monitörler iyice yerleşti piyasaya şimdi fiyat kırma zamanı...
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TELESCOPE 10 yıl
bu alanda piyasada oldukça fazla ürün var marka ,özellik,fiyat, insan tercihte haklı olarak zorlanabiliyor
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