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    Nissan ve Honda birleşiyor: Dünyanın en büyük 3’üncü otomobil üreticisi geliyor

    Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturacak “birleşme” planlarını açıkladı. Mitsubishi de planlara dahil olacak.
    Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda birleşiyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan, güçlerini birleştirme planlarını duyurdu. Bu birleşme, iki şirketin Mitsubishi Motors ile de iş birliği yaparak dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üreticisini oluşturmasını hedefliyor. Elektrikli araçlara geçiş ve sektörün dönüşüm süreci Japon firmaların bu adımının en temel motivasyonları arasında yer alıyor.

    Honda ve Nissan birleşiyor

    Honda ve Nissan, operasyonlarını ortak bir holding şirketi altında birleştirmek için bir mutabakat zaptı imzaladı. Honda Başkanı Toshihiro Mibe, yeni yönetimin başlangıçta Honda liderliğinde şekilleneceğini ve her markanın özgün prensiplerini koruyacağını belirtti. Resmi birleşme anlaşmasının Haziran 2025’e kadar tamamlanması ve birleşmenin 2026 yılı Ağustos ayına kadar tamamlanıp holdingin kurulması planlanıyor. Birleşme sonucunda herhangi bir marka kaybı olmayacak.

    Birleşme süreci için finansal bir değer verilmezken Mibe, resmi görüşmelerin yeni başladığını ifade etti ve “Üzerinde çalışılması ve tartışılması gereken noktalar var. Açıkçası bunun hayata geçirilmeme ihtimali sıfır değil.” dedi.

    Japon üreticiler elektrikli araç devriminde büyük rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Bu birleşme ise maliyetleri düşürme ve kaybedilen zamanı telafi etmeye hizmet ediyor. Birleşme, her üç otomobil üreticisinin piyasa değerine göre 50 milyar dolardan fazla değere sahip bir devle sonuçlanabilir.

    Sektörün yeni devleri: Toyota ve Volkswagen’e rakip

    Japon otomotiv devleri Nissan ve Honda birleşiyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Birleşme gerçekleşirse, Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin toplam üretimi yaklaşık 8 milyon araca ulaşacak. Bu rakam, Toyota’nın 2023’teki 11.5 milyon araçlık üretiminin gerisinde kalsa da, birleşme Volkswagen gibi global devlere karşı önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.

    2023 yılında Honda 4 milyon, Nissan ise 3,4 milyon araç üretmişti. Mitsubishi Motors ise 1 milyonun biraz üzerinde üretim yapmıştı.

    Honda ve Nissan’ın birleşme planları, yalnızca üretim hacmini artırmayı değil, aynı zamanda elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmeyi de içeriyor. Üç şirket, elektrikli araç bataryaları ve yazılım geliştirme çalışmalarını paylaşarak maliyetleri düşürmeyi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

    Birleşme haberinin ardından Nissan’ın hisseleri yüzde 20’den fazla değer kazandı, Honda hisseleri ise yüzde 3.8 artış gösterdi. Uzmanlar, birleşmenin her iki şirketin de küresel rekabet gücünü artıracağını ve Japon otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük edeceğini öngörüyor.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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