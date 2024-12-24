Renault, Honda ve Nissan'ın birleşme kararı hakkında açıklamada bulundu

Tam Boyutta Gör Dün üç Japon otomobil üreticisi Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşeceklerini açıklaması otomobil dünyasına damgasını vurdu. Bu açıklamadan sonra Renault'un bu birleşmeye dair düşünceleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Fransız üretici Nissan ve Mitsubishi ile bir ittifak içerisinde bulunuyor. Renault ayrıca, Nissan'da doğrudan %17 hisse ve Fransız bir tröst aracılığıyla ek %18,7 hisse ile en büyük hissedar konumunda.

Renault temkinli konuştu

Renault konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve hissedarları için en iyi olanı önceliklendireceğini duyurdu.

"Renault Grubu, Nissan ve Honda tarafından bugün yapılan ve henüz erken aşamada olan duyuruları kabul ediyor. Nissan'ın ana hissedarı olarak Renault Grubu, grubun ve paydaşlarının en iyi çıkarlarına göre tüm seçenekleri değerlendirecektir. Renault Grubu stratejisini uygulamaya ve ittifak içinde halihazırda başlatılan projeler de dahil olmak üzere grup için değer yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.”

Açıklama, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının geleceği hakkında bize fazla bir şey söylemiyor. Ancak, eski Nissan ve Renault patronu Carlos Ghosn bu hafta başında Bloomberg' yaptığı açıklamada, Renault'un Nissan'daki hissesinin değerini muhtemelen en üst düzeye çıkarmaya çalışacağını öne sürdü.

Nissan'ın hisse fiyatları bu sene büyük bir düşüş gösterdi, bu nedenle Renault'un Nissan'ın hisse fiyatına fayda sağlayabileceğine inanıyorsa anlaşmayı desteklemesi mantıklı olacaktır. Ghosn, Renault'un Nissan'daki hissesini hiç şüphe duymadan Honda'ya satmaya istekli olabileceğini belirtti.

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"Japon hükümeti Honda'yı birleşmeye zorladı"

Ghosn ayrıca olası birleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair ilginç bir açıklamada bulundu. Honda'nın başlangıçta Nissan ile birleşmeye sıcak bakmadığına ancak Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından bu karara zorlanmış olabileceğini iddia etti.

Ghosn, "Japonya’da uzun yıllar yaşamış biri olarak METI’nin ne kadar etkili olabileceğini anlıyorum. Bana göre, bu anlaşmanın endüstriyel bir mantığı yok, ancak bir noktada performans ile kontrol arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Elbette mümkünse her ikisine de sahip olmak bu daha iyidir. Ancak seçim yapmanız gereken anlar var ve METI’yi ve onunla ilgili bildiklerimi göz önünde bulundurarak kesinlikle kontrolü performansa tercih ettiklerini söyleyebilirim. Bu nedenle, hiç şüphesiz Honda’yı bu anlaşmaya zorladılar."

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Renault, Honda ve Nissan'ın birleşmesi hakkında konuştu