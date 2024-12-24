Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault, Honda ve Nissan'ın birleşme kararı hakkında açıklamada bulundu

    Dün Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşeceklerini açıklaması otomobil dünyasına damga vurdu. Peki, Nissan'ın en büyük hissedarı ve ittifak ortağı olan Renault birleşme hakkında ne dedi?
    Renault, Honda ve Nissan'ın birleşmesi hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Dün üç Japon otomobil üreticisi Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşeceklerini açıklaması otomobil dünyasına damgasını vurdu. Bu açıklamadan sonra Renault'un bu birleşmeye dair düşünceleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Fransız üretici Nissan ve Mitsubishi ile bir ittifak içerisinde bulunuyor. Renault ayrıca, Nissan'da doğrudan %17 hisse ve Fransız bir tröst aracılığıyla ek %18,7 hisse ile en büyük hissedar konumunda.

    Renault temkinli konuştu

    Renault konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve hissedarları için en iyi olanı önceliklendireceğini duyurdu.

    "Renault Grubu, Nissan ve Honda tarafından bugün yapılan ve henüz erken aşamada olan duyuruları kabul ediyor. Nissan'ın ana hissedarı olarak Renault Grubu, grubun ve paydaşlarının en iyi çıkarlarına göre tüm seçenekleri değerlendirecektir. Renault Grubu stratejisini uygulamaya ve ittifak içinde halihazırda başlatılan projeler de dahil olmak üzere grup için değer yaratan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.”

    Açıklama, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının geleceği hakkında bize fazla bir şey söylemiyor. Ancak, eski Nissan ve Renault patronu Carlos Ghosn bu hafta başında Bloomberg' yaptığı açıklamada, Renault'un Nissan'daki hissesinin değerini muhtemelen en üst düzeye çıkarmaya çalışacağını öne sürdü.

    Nissan'ın hisse fiyatları bu sene büyük bir düşüş gösterdi, bu nedenle Renault'un Nissan'ın hisse fiyatına fayda sağlayabileceğine inanıyorsa anlaşmayı desteklemesi mantıklı olacaktır. Ghosn, Renault'un Nissan'daki hissesini hiç şüphe duymadan Honda'ya satmaya istekli olabileceğini belirtti.

    "Japon hükümeti Honda'yı birleşmeye zorladı"

    Ghosn ayrıca olası birleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair ilginç bir açıklamada bulundu. Honda'nın başlangıçta Nissan ile birleşmeye sıcak bakmadığına ancak Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından bu karara zorlanmış olabileceğini iddia etti.

    Ghosn, "Japonya’da uzun yıllar yaşamış biri olarak METI’nin ne kadar etkili olabileceğini anlıyorum. Bana göre, bu anlaşmanın endüstriyel bir mantığı yok, ancak bir noktada performans ile kontrol arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Elbette mümkünse her ikisine de sahip olmak bu daha iyidir. Ancak seçim yapmanız gereken anlar var ve METI’yi ve onunla ilgili bildiklerimi göz önünde bulundurarak kesinlikle kontrolü performansa tercih ettiklerini söyleyebilirim. Bu nedenle, hiç şüphesiz Honda’yı bu anlaşmaya zorladılar."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egr temizliği ne kadar sürer vodafone modem iade 541 silecek su atmıyor muayeneden geçer mi pegasus cam kenarı koltuk numaraları cs 1.5 cd key

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız