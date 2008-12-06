Mitsubishi'den Blu-ray sürücülü dijital video kayıt cihazı

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Japon teknoloji devlerinden Mitsubishi, Blu-ray sürücülü dijital video kayıt cihazını (DVR) kullanıma sundu. Firmanın DVR-BF2000 kod adlı modeli, Blu-ray sürücüsüne ek olarak 500GB'lık dahili sabit disk ile geliyor ve sahip olduğu çift tv sayısal tv alıcısı sayesinde aynı anda iki programı kayıt edebiliyor veya bir program izlenirken bir başkasını eş zamanlı olarak kaydedebiliyor.

Blu-ray (BD-R/RE) disklere yazabilen, daha küçük boyutlu dosyalar için DVD-R/RW formatındaki medyaları da destekleyen cihaz, programları otomatik olara kesebiliyor ve reklamları düzenleyebiliyor. SD kart desteği ile kullanıcıların video ve fotoğraflarını görüntüleyebilmesine de olanak tanıyan Mitsubishi DVR-BF2000, Japonya pazarında 1940$'lık etiket fiyatıyla kullanıma satışa sunulmuş durumda.