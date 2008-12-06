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Mitsubishi'den Blu-ray sürücülü dijital video kayıt cihazı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mitsubishi'den Blu-ray sürücülü dijital video kayıt cihazı
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Japon teknoloji devlerinden Mitsubishi, Blu-ray sürücülü dijital video kayıt cihazını (DVR) kullanıma sundu. Firmanın DVR-BF2000 kod adlı modeli, Blu-ray sürücüsüne ek olarak 500GB'lık dahili sabit disk ile geliyor ve sahip olduğu çift tv sayısal tv alıcısı sayesinde aynı anda iki programı kayıt edebiliyor veya bir program izlenirken bir başkasını eş zamanlı olarak kaydedebiliyor.

Blu-ray (BD-R/RE) disklere yazabilen, daha küçük boyutlu dosyalar için DVD-R/RW formatındaki medyaları da destekleyen cihaz, programları otomatik olara kesebiliyor ve reklamları düzenleyebiliyor. SD kart desteği ile kullanıcıların video ve fotoğraflarını görüntüleyebilmesine de olanak tanıyan Mitsubishi DVR-BF2000, Japonya pazarında 1940$'lık etiket fiyatıyla kullanıma satışa sunulmuş durumda.


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DH Misafiri 7 yıl
Mitsubishi çok eski ve köklü bir firmadır azıcık bilgi sahibi olsa çamur atan arkadaşlar böyle şeyler olmaz..Mitsubishi jip'leri şuan dünyadaki en iyi en saglam jipleri arasında gösterilir..3 metreyse araba yüksekliği 2 metrelik bir çamura battıgında o tork gücüyle çok rahat çıkıyor ...Onun dışında geçen izlediğim belgeselde o taraftan amerikaya ve dünyaya gönderiler çoğu balığın üreticisi durumunda balık sektöründede bir numaralar gönül isterki eskisi gibi araba yapsınlar ama çok çok geniş yelpazeli bir firma oldukları için ( artık sadece elektronikde değil ..) çok odaklanamıyorlar sanırım :))
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gun 10 yıl
Çok fantastik ama geleceğin VHS kaydedicisi gibi bişi olmuş. İlerde kullanabileceğimiz aletlere bir ön bakış.
Yinede ben Digiturk+ gibi cihazların esas pastayı alacaklarını düşünmekteyim. Yani alıcı artı kaydedici.
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oblomov03 10 yıl
Mitsubishi, mathisusta(veya benzeri bir isim)elektronic adında üretim yapan çok eski bir kuruluş.Japon menşeli pek çok cihazın içindeki parçalar bu şirketin üretimidir.
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yc#1 10 yıl
Klimadan fotoğraf makinesine (Nikon) kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyorlar.
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natcenk 11 yıl
mitsubishi nin bu işlere el attığınıda ilk defa duydum:D herhalde artık araba satamıyor:D
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xweser 10 yıl

Orjinalden alıntı: natcenk

mitsubishi nin bu işlere el attığınıda ilk defa duydum:D herhalde artık araba satamıyor:D


bence siz yeni duyuyorsunuz.. mitsubishi elektornik sektörünün en köklü firmalarından biri..
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