Mobiado Grand 350 Pioneer; Bünyesinde meteroit materyalleri barındıran cep telefonu





Geliştirdiği özgün tasarımlı cep telefonlarıyla rakipleri arasından sıyrılan Mobiado firması, QWERTY klavyeli Grand 350 Pioneer modelini duyurdu.

3 Mart 1972 tarihinde uzaya fırlatılan ''Pioneer 10'' uzay aracı adına yalnızca 37 adet üretilen Grand 350'nin batarya kapağında Gibeon meteroidinden materyaller kullanılmış. 1836 yılında Namibya taraflarında keşvedilen meteroidin Mars ya da Jupiter taraflarından geldiği düşünülüyor ve kullanılan materyaller %90 demir, %8 nikel, fosfor ve kobalt barındırıyor.

Telefonun teknik özellikleri arasında, dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 2.36 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, WI-FI, Bluetooth, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kamera, otomatik odaklama, 110 MB dahili bellek, 8 GB'a kadar microSD kart desteği, 1500 mAh lityum batarya ve 2.5 mm'lik jak girişi göze çarpıyor. Mobiado, fiyat hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak telefonun sınırlı sayıda üretildiği ve kullanılan materyaller göz önünde bulundurulursa fiyat, cüzdanlarda büyükçe bir delik oluşturabilir.

http://www.unwiredview.com/2009/10/19/mobiado-grand-350-pioneer-luxury-phone-pays-homage-to-nasa/