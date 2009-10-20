Mobiado Grand 350 Pioneer; Bünyesinde meteroit materyalleri barındıran cep telefonu

Geliştirdiği özgün tasarımlı cep telefonlarıyla rakipleri arasından sıyrılan Mobiado firması, QWERTY klavyeli Grand 350 Pioneer modelini duyurdu.
3 Mart 1972 tarihinde uzaya fırlatılan ''Pioneer 10'' uzay aracı adına yalnızca 37 adet üretilen Grand 350'nin batarya kapağında Gibeon meteroidinden materyaller kullanılmış. 1836 yılında Namibya taraflarında keşvedilen meteroidin Mars ya da Jupiter taraflarından geldiği düşünülüyor ve kullanılan materyaller %90 demir, %8 nikel, fosfor ve kobalt barındırıyor.
Telefonun teknik özellikleri arasında, dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 2.36 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, WI-FI, Bluetooth, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kamera, otomatik odaklama, 110 MB dahili bellek, 8 GB'a kadar microSD kart desteği, 1500 mAh lityum batarya ve 2.5 mm'lik jak girişi göze çarpıyor. Mobiado, fiyat hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak telefonun sınırlı sayıda üretildiği ve kullanılan materyaller göz önünde bulundurulursa fiyat, cüzdanlarda büyükçe bir delik oluşturabilir.
http://www.unwiredview.com/2009/10/19/mobiado-grand-350-pioneer-luxury-phone-pays-homage-to-nasa/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cihazın arka kapağındaki meteor parçasının üzerindeki şekiller; güneş sistemimizdeki asteroid kuşağını geçen ilk araç olan "Pioneer 10", "dünya dışı varlıklarla karşılaşırsa" diye "insanlığı onlara tanıtmak" amacıyla uzay aracına konulan plaketin üzerindeki şekillerdir.
İlginç ama 100 yıl sonra metoroid'den yapılma telefon halen bu kalmış olacak bence.
Bu arada 100 yıl sonra bir GSM şebekesinin aynen duracağını ve 100 yıl önceki telefon şebekesinin bugün geçerli olması gibi olacağını düşünüyorum.