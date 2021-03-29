Mobil RTX A5000 GPU’su gün yüzüne çıktı

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Oyunculara yönelik Ampere mimarili mobil ekran kartlarının giriş seviyesi seçeneklerinin ardından iş istasyonlarına yönelik seçenekler de ufukta belirdi.

RTX A5000

Ashes of the Singularity’nin iç testinde yine daha önce görülmeyen Core i7-11600H eşliğinde ortaya çıkan RTX A5000 tahminlere göre masaüstü varyantında olduğu gibi GA104 GPU’suyla gelecek. Kart hakkında henüz detaylı bilgi olmasa da 256-bit bellek veriyoluna elverişli GPU’nun 8/16 GB kapasiteli VRAM’le kombine edilmesi olası.

Ayrıca Bkz. "16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir"

Diğer taraftan 12 izlekli yapıdaki Core i7-11600H için 2.9 GHz’lik baz frekans rapor edilmiş. Şu ana kadar paylaşılan Tiger Lake-H işlemcileri arasında 65 watt TDPli Core i9-11980HK dışında en yüksek taban frekanslı seçenek olarak görülüyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11600h-cpu-and-nvidia-rtx-a5000-gpu-spotted-in-upcoming-laptop

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