Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil RTX A5000 GPU’su gün yüzüne çıktı

    GPU devinin mobil oyuncu ekran kartlarının ardından Ampere mimarili mobil iş istasyonu kartları da gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk kart Ashes of the Singularity testinde görüldü.
    29 Mart 2021, 11:00 (2 sa.)
    354
    9
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mobil RTX A5000 GPU’su gün yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Oyunculara yönelik Ampere mimarili mobil ekran kartlarının giriş seviyesi seçeneklerinin ardından iş istasyonlarına yönelik seçenekler de ufukta belirdi.

    RTX A5000

    Ashes of the Singularity’nin iç testinde yine daha önce görülmeyen Core i7-11600H eşliğinde ortaya çıkan RTX A5000 tahminlere göre masaüstü varyantında olduğu gibi GA104 GPU’suyla gelecek. Kart hakkında henüz detaylı bilgi olmasa da 256-bit bellek veriyoluna elverişli GPU’nun 8/16 GB kapasiteli VRAM’le kombine edilmesi olası.

    Ayrıca Bkz. "16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir"

    Diğer taraftan 12 izlekli yapıdaki Core i7-11600H için 2.9 GHz’lik baz frekans rapor edilmiş. Şu ana kadar paylaşılan Tiger Lake-H işlemcileri arasında 65 watt TDPli Core i9-11980HK dışında en yüksek taban frekanslı seçenek olarak görülüyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11600h-cpu-and-nvidia-rtx-a5000-gpu-spotted-in-upcoming-laptop
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Thermalright, çift kule tasarımlı Frost Commander 140 soğutucusunu duyurdu 40 dk. Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit Türkiye'de satışa sunuldu 55 dk. MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon işlemcilerinin en büyük tedarikçisi oldu 1 sa. Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var 1 sa. Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir 1 sa. Apple Watch kırılganlık belirtilerini de algılayabiliyor 2 sa. Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde satışa çıktı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mobil RTX A5000 GPU’su gün yüzüne çıktı Sonraki The Witcher'ın 2. sezonundan görseller paylaşıldı: 2. sezonda Wild Hunt var 12 sa. Her tür plastik atığın geri dönüştürülebileceği bir tesis inşa ediliyor 13 sa. Godzilla vs. Kong gişelere 'canavar gibi' girdi: Pandeminin en iyisi oldu 13 sa. Blok V Tomahawk seyir füzeleri, yakında ABD Donanması envanterine girecek 14 sa. Samsung Free uygulamasına 75.000'den fazla podcast eklendi 15 sa. Core i9-11900K 1.873v’ta 7 GHz’e hızaşırtıldı 15 sa. Redmi'nin oyun odaklı telefonuna dair ilk detaylar geldi: Dimensity 1200 ve 5.000 mAh batarya 16 sa. Haftalık Dizi Önerisi 18: Manhunt: Unabomber 16 sa. HBO Max, görme engelli kullanıcılar için sesli açıklamalar özelliği getiriyor 17 sa. Paradise Lost - İnceleme: "Dünyadaki son hikayeyi keşfedin" 17 sa. Razer, RGB aydınlatmaya sahip akıllı yüz maskesi üretimine başlıyor 17 sa. NZXT geri döndü - H510i incelemesi! 18 sa. Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti 18 sa. Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu 19 sa. Evde meme kanseri taraması yapabilen cihaz geliştirildi 19 sa. BMW elektrikli araç satışlarını artırmayı hedefliyor 20 sa. Nvidia RTX 3080 Ti GPU’larını RTX 3090 için yeniden adlandırıyor 20 sa. Huawei yeni akıllı TV'lerini, Devialet ses sistemiyle donatacak 21 sa. Nokia'da önemli ayrılık: Juho Sarvikas görevi bıraktı 22 sa. Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID Buzz, Avrupa'da satışa çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız