Mobile Me'nin sayfa tasarımı değişti; Find My iPhone ve Gallery ücretsiz oluyor

Birkaç gün önce sizinle Mobile Me'nin bazı servislerinin Apple kullanıcılarına birçoğuna ücretsiz olarak sunulacağını gözler önüne koyan işaretleri paylaşmıştık. iOS 4.2.1'i yayınlanmasının ardından hangi servislerin ücretsiz olacağı kesinleşiyor.

Me.com adresine giren kullanıcıları yep yeni bir sayfa tasarımı karşılıyor. Yeni tasarımda Me'nin bulut logosu ve buluttan kopan partiküller ile Apple ID ve şifresi için yazı giriş satırları yer alırken;

eğer kullanıcı, Mobile Me abonesiyse, Apple ID bölümüne @me uzantılı adresini yazdığı an Mobile Me bulutu yerini servislerin logolarına bırakıyor. Mail adresine göre sayfa tasarımının değişmesi, Apple'ın sadece bazı servisleri kullanıcılara ücretsiz olarak sunacağını kesinleştiriyor.

Peki hangi servisler ? Bu sorumuzun cevabı AppStore'dan geliyor. Find My iPhone uygulamasında gün itibariyle güncellemeye giden Apple; "Yeni versiyonda neler var ?" sorusuna "iPhone 4, iPad ve 4.Nesil iPod Touch kullanıcıları ücretsiz olarak bu servisten yararlanabilir" ve "30 yeni dil desteği" cevabını veriyor. Bu 30 yeni dil arasında, Türkçe'mizin de bulunduğunu belirtelim.

Ayrıca, 9to5Mac'in yayınladığı son ekran görüntüsü Find My iPhone'un yanı sıra Galeri servisinin de ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacağını gösterirken; Mail, Rehber, Takvim ve iDisk ise, ücretli servisler arasında yer alıyor.