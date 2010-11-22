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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobile Me'nin sayfa tasarımı değişti; Find My iPhone ve Gallery ücretsiz oluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mobile Me'nin sayfa tasarımı değişti; Find My iPhone ve Gallery ücretsiz oluyor
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Birkaç gün önce sizinle Mobile Me'nin bazı servislerinin Apple kullanıcılarına birçoğuna ücretsiz olarak sunulacağını gözler önüne koyan işaretleri paylaşmıştık. iOS 4.2.1'i yayınlanmasının ardından hangi servislerin ücretsiz olacağı kesinleşiyor.

Me.com adresine giren kullanıcıları yep yeni bir sayfa tasarımı karşılıyor. Yeni tasarımda Me'nin bulut logosu ve buluttan kopan partiküller ile Apple ID ve şifresi için yazı giriş satırları yer alırken;
eğer kullanıcı, Mobile Me abonesiyse, Apple ID bölümüne @me uzantılı adresini yazdığı an Mobile Me bulutu yerini servislerin logolarına bırakıyor. Mail adresine göre sayfa tasarımının değişmesi, Apple'ın sadece bazı servisleri kullanıcılara ücretsiz olarak sunacağını kesinleştiriyor.

Mobile Me'nin sayfa tasarımı değişti; Find My iPhone ve Gallery ücretsiz oluyor
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Peki hangi servisler ? Bu sorumuzun cevabı AppStore'dan geliyor. Find My iPhone uygulamasında gün itibariyle güncellemeye giden Apple; "Yeni versiyonda neler var ?" sorusuna "iPhone 4, iPad ve 4.Nesil iPod Touch kullanıcıları ücretsiz olarak bu servisten yararlanabilir" ve "30 yeni dil desteği" cevabını veriyor. Bu 30 yeni dil arasında, Türkçe'mizin de bulunduğunu belirtelim.

Mobile Me'nin sayfa tasarımı değişti; Find My iPhone ve Gallery ücretsiz oluyor
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Ayrıca, 9to5Mac'in yayınladığı son ekran görüntüsü Find My iPhone'un yanı sıra Galeri servisinin de ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacağını gösterirken; Mail, Rehber, Takvim ve iDisk ise, ücretli servisler arasında yer alıyor.

Mobile Me'nin sayfa tasarımı değişti; Find My iPhone ve Gallery ücretsiz oluyor
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ne olursa olsun snuçta karşınızda apple var.google veya microsoft un ne yaptığı önemli degil onlar için.apple diyorki ben tekneloji canavarıyım benim belirli standartlarım var işinize geliyorsa diyor bir nevi. saygılar.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar bende macbook pro kullanıyorum fakat apple bazı işlerde cidden acemice davranmaya başladıgını sizlerde fark ediyorsunuzdur umarım.
Tamam telefonlar bilgisayarlar süper
işletim sistemi ayrı bir güzel
fakat bu sistemlerin hepsine en büyük örnek olarak google beleş saglıyor . ( google fan veya apple fan boy degilim fakat burada apple şirketinin yaptıgı acemiligi dikkati cekmek istiyorum )
Şimdi ben neden gidip mobile me ye kayıt oluyorum para veriyorum peki? Calender Rehber Mail ?
Allah aşkına Calender, Adress Book uygulamaları hangi akıl ve mantık icerisinde ücretli olarak kategorize ediliyor.
Gideri en fazla ne olabilir ki ?
Calender ile Adress Book un tuttugu boyut ( mb gb tb ) en fazla ne olabilir ki bunlar parayla üyelikle aktif oluyor ?
Kısaca web de bu kadar bedava sync sistemleri varken ragbet görmez...
Ayrıca apple gibi, kimse kusura bakmasın ama son 5 - 6 sene içinde paranın a. koyan bir şirketin hala daha bu tür basit sync veyahut diger sistemleri para ile üyelikle sunmasını aklım almıyor alamıyor.
Ayrıca kimse ABD' de Apple a acılan davayı unutmasın. ( İOS updateleri eski model telefonları bilerek yavaşlatıyor ki insanlar yeni sürümlere ragbet etsin ... )
Sonuç olarak apple'ın içine bir şey kaçtı ama ne kactıgını bu kadar senelik Apple dan ziyade bir mac kullanıcısı olarak ben bile anlıyamıyorum ...
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TR_001 9 yıl
Güzel yazmışsın. Malesef bilumum forumlarda bu tür söylemlerde bulunduğumuzda hemen iphone düşmanı ilan ediliyoruz. Bence Apple kendi sonunu kendi hazırlıyor. Android OS rağbet görüp yükseldikçe Apple ne yapacağını şaşırıyor. Bu da hatalar yapmasına ve yanlış politikalar izlemesine neden oluyor. Halbuki bu MobileMe nin tamamını ücretsiz yapsa ne olacakki! Gözlerini resmen para hırsı bürümüş. Korkuyorum ki MobileMe deki iPhonu mu bul özelliğini bizleri WC de yakalayıp, "şişşştt iphone u wc de kullanmak yasak" demek için de kullanır bunlar yakında :) Birde örneğin benim Apple ı takdir etme nedenlerimden olan "en eski modeline bile desteği kesmemesi" de artık dillendirilemeyeceği için bundan sonra satış rakamlarında gerilemeler yaşanrsa hiç şaşmam doğrusu.
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Python 9 yıl
apple yavaş yavaş önceki cihazlara desteğini kesiyor tabikide pazarlama strateisinden başka bişey değil :)
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drscoban 9 yıl
Evet şuan find my iPhone u güncelledim adı iPhone u bul oldu. Slm
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Shat 9 yıl
3GS'i de sattılar mı hemen
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buckethead® 9 yıl
iDisk de gelseydi ya
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İrfan.S 9 yıl
Neden sadece iPad ve 4. nesil ipod, iphone ??
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