Monster Forest - Merge Monster iOS ve Android için çıkışını yaptı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Red Sand'in yaptığı merge oyunu Monster Forest - Merge Monster çıkışını yaptı.

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Monster Forest - Merge Monster şu anda App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 70 MB. Oyunun mağaza sayfalarını, fragmanını ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Monster Forest - Merge Monster Fragman

Sizi çok sevimli canavarların ormanına davet ediyoruz! Lütfen yeni canavarlar yaratın!

OYUN ÖZELLİKLERİ:

Bebekler gibi çeşitli sevimli canavarlar.

Bağımlılık yapıcı oyun.

Güzel elle çizilmiş grafikler.

Oynaması çok kolay, sadece bir parmağınızı kullanın.

Lütfen sevimli canavarlarla dolu bir orman yapın!

Monster Forest - Merge Monster Games Ücretsiz 65,9 MB

Canavar Ormanı : Merge Monster Red Sand Gündelik Ücretsiz 22M

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