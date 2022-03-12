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    Activision popüler oyunu Call of Duty Warzone'u mobil cihazlara getiriyor

    Activision popüler serisin Call of Duty'nin ücretsiz online oyunu Call of Duty Warzone'u mobil cihazlara getireceğini açıkladı.                                   
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    Call of Duty Warzone mobil cihazlara geliyor
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    Oyun dünyasının en popüler oyun markalarından biri olan Call of Duty'nin bildiğiniz gibi PC ve konsollarda ücretsiz bir online oyunu bulunuyor. Battle royale türündeki bu oyun için de geçtiğimiz saatlerde mobil oyunculara güzel bir haber paylaşıldı.

    Call of Duty Warzone Mobile Geliyor

    Activision geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama Call of Duty: Warzone'un mobil cihazlara geleceğini açıkladı. Oyunun mobil sürümü için ne yazık ki hiç ayrıntı verilmedi. oyun şu anda hala geliştirme aşamasında.

    Call of Duty Warzone, PC ve konsollarda ciddi başarı yakalayan bir oyun ve mobil cihazlara geliyor oluşu oyuncular için gayet güzel bir haber. Ayrıca şirketin 2023'te çıkması beklenen yeni Warzone üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında ancak resmi bilgiler ilerleyen dönemlerde göreceğiz gibi duruyor.

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