Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı

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Capcom’un popüler serisi Monster Hunter’ın film uyarlamasına ait tanıtım fragmanı yayınlandı. Oldukça uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan uyarlamaya ait kısa fragman, bizleri savaşın tam ortasına götürüyor.

“Büyük bir şey yaklaşıyor” sloganının yer aldığı fragman, filmin Aralık ayında sadece sinemalarda gösterime gireceğini söylemekte. Dünya çapında birçok sinema salonunun kapılarını kapattığı bu günlerde, yapımcıların bu iddiasına biraz temkinli yaklaşmak gerekebilir. Daha önce, filmin ilk gösterim tarihinin 4 Eylül olarak duyurulduğunu ancak pandemi süreciyle birlikte bu tarihin Aralık ayına ötelendiğini hatırlatmakta fayda var.

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Resident Evil filmlerinden tanıdığımız Paul W.S. Anderson’ın yönetmenlik koltuğunda aktris Milla Jovovich’in ise başrolde yer alacağı uyarlamada Hellboy, Blade II ve Sons Of anarchy’den tanıdığımız Ron Perlman ve müzisyen/aktör T.I Harris de yer alacak.

Şubat ayında yayınlanan Monster Hunter posterlerinde gördüğümüz devasa silahlar ise ne yazık ki fragmanda yer almıyor. Anlaşılan yapımcılar, filmin heyecanını fazla kaçırmak istememiş.

İçimizin iyice sıkıldığı pandemi döneminde, kafamızı meşgul etmeyecek eğlencelik bir film iyi gelecektir. Monster Hunter serisinin son oyunu Monster Hunter World, 11 milyonun üzerinde kopya satmış ve çok olumlu inceleme sonuçları almıştı. Aşağıda Monster Hunter tanıtım filminin fragmanını izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/monster-hunter-movie-teaser-trailer-201214235.html

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