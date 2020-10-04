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    Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı

    Capcom'un başarılı serisi Monster hunter'ın film uyarlamasından nihayet bir hayat belirtisi geldi. Filmin Aralık ayında gösterime gireceğini söyleyen bir fragman yayınlandı.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı
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    Capcom’un popüler serisi Monster Hunter’ın film uyarlamasına ait tanıtım fragmanı yayınlandı. Oldukça uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan uyarlamaya ait kısa fragman, bizleri savaşın tam ortasına götürüyor.

    “Büyük bir şey yaklaşıyor” sloganının yer aldığı fragman, filmin Aralık ayında sadece sinemalarda gösterime gireceğini söylemekte. Dünya çapında birçok sinema salonunun kapılarını kapattığı bu günlerde, yapımcıların bu iddiasına biraz temkinli yaklaşmak gerekebilir. Daha önce, filmin ilk gösterim tarihinin 4 Eylül olarak duyurulduğunu ancak pandemi süreciyle birlikte bu tarihin Aralık ayına ötelendiğini hatırlatmakta fayda var.

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    Resident Evil filmlerinden tanıdığımız Paul W.S. Anderson’ın yönetmenlik koltuğunda aktris Milla Jovovich’in ise başrolde yer alacağı uyarlamada Hellboy, Blade II ve Sons Of anarchy’den tanıdığımız Ron Perlman ve müzisyen/aktör T.I Harris de yer alacak.

    Şubat ayında yayınlanan Monster Hunter posterlerinde gördüğümüz devasa silahlar ise ne yazık ki fragmanda yer almıyor. Anlaşılan yapımcılar, filmin heyecanını fazla kaçırmak istememiş.

    İçimizin iyice sıkıldığı pandemi döneminde, kafamızı meşgul etmeyecek eğlencelik bir film iyi gelecektir. Monster Hunter serisinin son oyunu Monster Hunter World, 11 milyonun üzerinde kopya satmış ve çok olumlu inceleme sonuçları almıştı. Aşağıda Monster Hunter tanıtım filminin fragmanını izleyebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/monster-hunter-movie-teaser-trailer-201214235.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    petitcoeur 2 hf. en beğenilen
    Monster Hunter evrenin askeri kıyafet giymiş ve araca binmiş biri minigun ile Diablos'a ateş ediyor. Yapmasanıza kardeşim şu filmi allah kahretsin sizi ya.
    Yanıtla +8
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    X4eros 2 hf.
    Lütfen devil May cry filmi çıkarmayın daha fazla dayanamam
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf.
    Muhtemelen yine oyunuyla alakasız vasat veya altı bir yapım geliyor. Milla'nın doğru düzgün kaliteli bir yapımda yer aldığını nadiren gördüm.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf.
    En büyük canavar, İnsan. Diğerileri kokutmıyor beni.
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    Reaper87 2 hf.
    Oyunu beni alakadar etmiyor Mila Jovovich için izlerim
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    X4eros 2 hf.
    Lütfen devil May cry filmi çıkarmayın daha fazla dayanamam
    Yanıtla +4
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 hf.
    oyunda böyle itemler varda neden denk gelmedi? oyuna bağlı kalsaydınız keşke.
    Yanıtla +3
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf.
    Milla jovovich denen kanser in olduğu filmleri izlemiyorum
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    karaniler 2 hf.
    Sadece ismi kullanmaya çalışmışlar. Bari isme de para vermeseydiniz, Monster Killer olsa neyse :D
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    petitcoeur 2 hf. en beğenilen
    Monster Hunter evrenin askeri kıyafet giymiş ve araca binmiş biri minigun ile Diablos'a ateş ediyor. Yapmasanıza kardeşim şu filmi allah kahretsin sizi ya.
    Yanıtla +8
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