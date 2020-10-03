Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı

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YouTube Originals dizisi olarak hayatına başlayan, iki sezonu yine bu platformda ilk kez gösterilen ve “Karate Kid” filmlerinin devamı niteliğindeki “Kobra Kai” dizisi, takip edenlerin hatırlayacağı üzere Haziran ayı itibariyle Netflix tarafından satın alınmıştı.

Ezeli rakipler Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ve Johhny Lawrence’in (William Zabka) yeniden alevlenen mücadelesini ve artık 40’lı yaşlara adım atmış iki yetişkinin çok farklı yönde ilerleyen hayatlarına odaklanan dizinin Netflix’in elinden çıkacak üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.

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Popüler çevrimiçi içerik platformu, sonunda dizi üzerindeki perdeyi kaldırdı ve Kobra Kai’in 3. sezon yayın tarihini duyurdu. Dizinin yeni sezonunu 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlayacağını belirten şirket, dizinin 4. Sezon onayının da şimdiden alındığını belirtti. Yani Daniel ve Johhny, en az iki sezon daha bizlerle olacak.

Aşağıda Netflix’in yayınladığı 3. sezon tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/uk/cobra-kai-season-3-premiere-date-revealed-season-4-confirmed/

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