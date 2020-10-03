Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı

    80'lerin popüler filmi Karate Kid'in devamı niteliğindeki dizi Kobra Kai'ın 3. sezonu 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak. Netflix, dizinin 4. sezon onayının da alındığını duyurdu.
    2 hf.
    9b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    YouTube Originals dizisi olarak hayatına başlayan, iki sezonu yine bu platformda ilk kez gösterilen ve “Karate Kid” filmlerinin devamı niteliğindeki “Kobra Kai” dizisi, takip edenlerin hatırlayacağı üzere Haziran ayı itibariyle Netflix tarafından satın alınmıştı.

    Ezeli rakipler Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ve Johhny Lawrence’in (William Zabka) yeniden alevlenen mücadelesini ve artık 40’lı yaşlara adım atmış iki yetişkinin çok farklı yönde ilerleyen hayatlarına odaklanan dizinin Netflix’in elinden çıkacak üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı"

    Popüler çevrimiçi içerik platformu, sonunda dizi üzerindeki perdeyi kaldırdı ve Kobra Kai’in 3. sezon yayın tarihini duyurdu. Dizinin yeni sezonunu 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlayacağını belirten şirket, dizinin 4. Sezon onayının da şimdiden alındığını belirtti. Yani Daniel ve Johhny, en az iki sezon daha bizlerle olacak.

    Aşağıda Netflix’in yayınladığı 3. sezon tanıtım videosuna göz atabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/uk/cobra-kai-season-3-premiere-date-revealed-season-4-confirmed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guest-045F2B6D2 1 hf. yeni yorumcu
    2. Sezon inanılmaz bir yerde bitmişti. Bir sürü dizi izlerim yeni sezonunu beklediğim 2-3 diziden biri.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moldova_lover (ahmet genç) 2 hf.
    Daha çokmuş ama beklemeye değer.Bence You ile birlikte son 2-3 yıl içinde yeni başlayan en güzel iki diziden biri.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DARTH_BLACK 2 hf.
    zaten bu yıl netflixe transfer görüşmeleri başlamıştı,pandemi süreci sebebiylede çekimler yapılmadı ve dizinin getirdiği reytingler ile birlikte cobra kai serisini daha uzun soluk yapmak için ekonomik olarak youtube gerekli desteği veremiyordu,nihayet netfilixe geçti ve ocak ayında 3. sezon başlayacak.Dizinin ilerleyen sezonlarında tüm karate kid serisindeki karekterlerin diziye geri döndürüleceği ve değişik bir atmosfer yaratılması düşünülüyor.Serinin hayranları özlellikle 3.filmdeki kötü karakter mike barnsı dizide görmek istiyor.Bekleyip göreceğiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ridak53 (Kadir Ak) 2 hf.
    Cobra Kai yayını yaklaşırken takviminizde görmek ve bildirim almak için sizleri buraya da bekliyorum. https://forum.donanimhaber.com/film-dizi-oyuncu-yonetmen-takip-uygulamasi--145715916
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    adelpha 2 hf.
    Netflix mi almış? Rahmetli Miyagi ustanın aslında eşcinsel olduğu ortaya çıkmaz umarım :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı 2 hf. AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu 2 hf. Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları 2 hf. Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak 2 hf. Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek 2 hf. Marmara Park Xiaomi mağazasını gezdik "Çekiliş var!" 2 hf. Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor 2 hf. Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor 2 hf. OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı 2 hf. iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı 2 hf. Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı 2 hf. Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor 2 hf. PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında 2 hf. Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor 2 hf. RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir 2 hf. Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı 2 hf. Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor 2 hf. Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli 2 hf. NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı 2 hf. RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kobra Kai’ın 3. sezon yayın tarihi açıklandı Sonraki UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir 2 hf. iPhone SE 3 sızdırıldı 2 hf. iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı 2 hf. Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı 2 hf. Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı 2 hf. Windows 10, SSD'niz bozulmak üzereyse sizi uyaracak 2 hf. RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi 2 hf. Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı 2 hf. Huawei Mate 40 serisi, Kirin 9000 yonga seti ile bu ay piyasaya sürülecek 2 hf. Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 FE kutunda çıkıyor | Amiral gemisi katiliyim diyor 2 hf. Google Takvim mobil uygulaması artık daha işlevsel 2 hf. AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı 2 hf. Twitter, iOS uygulamasına 'paylaşmadan önce oku' özelliğini getiriyor 2 hf. Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor 2 hf. Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 2 hf. Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var 2 hf. Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız