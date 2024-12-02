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    Motorola’nın yapay zeka asistanı Moto Ai, sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor

    Akıllı telefon dünyasındaki konumunu güçlendirmek isteyen Motorola, Moto Ai sayesinde bunu daha kolay bir şekilde yapabileceğini düşünüyor. İşte Moto Ai’nin başlıca özellikleri.

    Moto Ai'nin özellikleri göz kamaştırıyor Tam Boyutta Gör

    Motorola, yeni Moto Ai beta programını başlatarak akıllı telefonları daha da işlevsel hale getirmeye odaklanıyor. Günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen bu teknoloji, yapay zeka desteğiyle telefon kullanımına yepyeni bir boyut kazandırıyor. Şirket, Moto Ai ile kullanıcıların telefonlarını daha etkili bir şekilde yönetmesini sağlamayı amaçlıyor.

    Moto Ai, sıradan bir sesli asistan olmanın ötesine geçerek kişisel bir yapay zeka yardımcısı olarak tasarlandı. Bu teknoloji, telefonları kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlayarak günlük işleri daha basit ve hızlı hale getiriyor. Öne çıkan özelliklerden biri olan "Beni Haberdar Et" fonksiyonu, gelen bildirimleri özetleyerek önemli mesajların kaçırılmasını önlüyor. Ayrıca "Dikkat Kesil" özelliği sayesinde toplantı veya görüşmelerde konuşmaları kaydedip özetleyerek not alma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Görsel bilgileri tercih eden kullanıcılar için ise "Bunu Hatırla" özelliği, çekilen fotoğrafları ve ekran görüntülerini ek bilgilerle destekleyerek kolayca düzenlemeyi sağlıyor.

    Moto Ai, yalnızca işlevsellik değil, aynı zamanda estetik bir yenilik de sunuyor. Yeni arayüz, uygulama çekmecesini Uygulamalar, Haberler ve Günlük olmak üzere üç sekmeye ayırarak daha düzenli bir kullanım sunuyor. Ayrıca, ekrandaki gezinme çubuğu, kullanıcıların Moto Ai özelliklerine kolayca erişmesini sağlıyor. Bir uygulamayı bulmak, bir kişiye ulaşmak veya bir ayarı değiştirmek artık yalnızca bir komutla mümkün hale geliyor.

    Motorola, bu yenilikçi programı şu anda Razr 50 serisi ve Edge 50 Ultra modelleri için kullanıma sunmuş durumda. Katılmak isteyen kullanıcılar, Google Play Store veya Motorola’nın resmi internet sitesinden programa dahil olabilir. Beta programına katılanlar, hem Moto Ai’nin gelecekteki gelişiminde rol oynama fırsatı buluyor hem de deneyimlerini paylaşarak teknolojinin daha iyi hale gelmesine katkıda bulunuyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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