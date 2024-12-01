Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fiyat performans canavarı olması beklenen POCO F7 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı

    Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen isimlerinden biri olan POCO F7 Ultra, yeni sızıntılarla bir kez daha kendisini hatırlattı. Peki bu telefon hangi özelliklerle gelecek?

    POCO F7 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyası, POCO’nun yeni amiral gemisi modeli POCO F7 Ultra için gün sayıyor. Yakın zamanda çeşitli sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan bilgiler, cihazın özelliklerine dair önemli detaylar sunuyor ve lansmanın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

    FCC sertifikasında görülen POCO F7 Ultra, “24122RKC7G” model numarasıyla listelendi ve üç farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor: 12GB RAM ile 256GB ve 512GB depolama, ayrıca 16GB RAM ile 512GB depolama kapasiteli modeller. Cihaz, Xiaomi’nin Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemiyle gelecek. 5G ve 4G LTE bağlantı desteği, Bluetooth, NFC, ve Wi-Fi 7 gibi ileri seviye teknolojilere sahip olacak.

    Bu modelin, Çin pazarında tanıtılan Redmi K80 Pro’nun küresel pazara uyarlanmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Ancak, POCO F7 Ultra’nın tamamen aynı özelliklerle mi sunulacağı yoksa bazı değişikliklerle mi geleceği henüz netlik kazanmadı.

    Redmi K80 Pro modeline bakıldığında, POCO F7 Ultra’nın benzer bir donanımla gelmesi bekleniyor. 6.67 inç boyutunda, 2K çözünürlük sunan TCL M9 OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 bit renk derinliği ve 3200 nit’e ulaşan parlaklık seviyesiyle oldukça etkileyici bir görsel deneyim vaat ediyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan cihaz, 3nm üretim sürecine dayalı bu işlemciyle performansta ciddi bir artış sunuyor. Oyun odaklı bir deneyim için geliştirilmiş soğutma sistemi ve LPDDR5X RAM ile UFS 4.0 depolama teknolojileriyle destekleniyor.

    Kamera tarafında ise cihazın 50MP OIS destekli ana kamerası, 32MP ultra geniş açılı lensi ve 50MP telefoto lensi dikkat çekiyor. Bu telefoto lens, 2.5x optik zoom ve 20x dijital zoom özellikleri sunarken, makro çekimler için de kullanılabiliyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğe sahip ve kaliteli selfie çekimleriyle öne çıkıyor.

    Pil kapasitesi de kullanıcıların ilgisini çekecek bir diğer detay. 6000mAh büyüklüğündeki batarya, 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Cihaz, Xiaomi’nin geliştirdiği hızlı şarj ve batarya yönetim sistemleriyle daha uzun süreli kullanım için optimize edilmiş durumda.

    POCO F7 Ultra, yüksek performans arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olmaya hazırlanıyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egr iptali muayeneden geçer mi kia sportage yakıt tüketimi noterde ortak tapu karizmatik nickler eca proteus premix 24 kw (20.000 kcal) tam yoğuşmalı kombi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız