Fiyat performans canavarı olması beklenen POCO F7 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı

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Teknoloji dünyası, POCO’nun yeni amiral gemisi modeli POCO F7 Ultra için gün sayıyor. Yakın zamanda çeşitli sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan bilgiler, cihazın özelliklerine dair önemli detaylar sunuyor ve lansmanın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

FCC sertifikasında görülen POCO F7 Ultra, “24122RKC7G” model numarasıyla listelendi ve üç farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor: 12GB RAM ile 256GB ve 512GB depolama, ayrıca 16GB RAM ile 512GB depolama kapasiteli modeller. Cihaz, Xiaomi’nin Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemiyle gelecek. 5G ve 4G LTE bağlantı desteği, Bluetooth, NFC, ve Wi-Fi 7 gibi ileri seviye teknolojilere sahip olacak.

Bu modelin, Çin pazarında tanıtılan Redmi K80 Pro’nun küresel pazara uyarlanmış bir versiyonu olduğu düşünülüyor. Ancak, POCO F7 Ultra’nın tamamen aynı özelliklerle mi sunulacağı yoksa bazı değişikliklerle mi geleceği henüz netlik kazanmadı.

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Redmi K80 Pro modeline bakıldığında, POCO F7 Ultra’nın benzer bir donanımla gelmesi bekleniyor. 6.67 inç boyutunda, 2K çözünürlük sunan TCL M9 OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 bit renk derinliği ve 3200 nit’e ulaşan parlaklık seviyesiyle oldukça etkileyici bir görsel deneyim vaat ediyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan cihaz, 3nm üretim sürecine dayalı bu işlemciyle performansta ciddi bir artış sunuyor. Oyun odaklı bir deneyim için geliştirilmiş soğutma sistemi ve LPDDR5X RAM ile UFS 4.0 depolama teknolojileriyle destekleniyor.

Kamera tarafında ise cihazın 50MP OIS destekli ana kamerası, 32MP ultra geniş açılı lensi ve 50MP telefoto lensi dikkat çekiyor. Bu telefoto lens, 2.5x optik zoom ve 20x dijital zoom özellikleri sunarken, makro çekimler için de kullanılabiliyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğe sahip ve kaliteli selfie çekimleriyle öne çıkıyor.

Pil kapasitesi de kullanıcıların ilgisini çekecek bir diğer detay. 6000mAh büyüklüğündeki batarya, 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Cihaz, Xiaomi’nin geliştirdiği hızlı şarj ve batarya yönetim sistemleriyle daha uzun süreli kullanım için optimize edilmiş durumda.

POCO F7 Ultra, yüksek performans arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olmaya hazırlanıyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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