Motorola bütçe dostu akıllı telefonlarına 2 yeni modeli daha ekledi

Motorola, bütçe dostu iki yeni akıllı telefonu Moto E15 ve Moto G05'i tanıtarak, uygun fiyatlı ancak temel özellikleri sunan cihazlar arayan kullanıcıları hedefliyor. Bu iki model, performans, uzun pil ömrü ve kullanıcı dostu tasarımı ön planda tutarak özellikle gelişmekte olan piyasalardaki tüketicilere hitap ediyor. Ayrıca, Moto G15 ve G15 Power modelleri de bu lansmanda dikkat çeken diğer ürünler arasında yer aldı.

Moto G05, daha yüksek bir segmentte konumlanarak 4 GB RAM, 64 GB veya 128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Depolama kapasitesi 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Buna karşılık, Moto E15, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile daha mütevazı bir donanım sunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Moto G05, en güncel Android 15 ile gelirken, Moto E15, daha hafif uygulamalar için optimize edilmiş Android 14 (Go edition) kullanıyor.

Her iki model de 6,67 inç HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD ekran sunuyor. 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit'e kadar parlaklık ile kullanıcılarına akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. MediaTek Helio G81-Ultra işlemciyle çalışan cihazlar, günlük kullanım için yeterli bir performans vadediyor.

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Kamera özellikleri açısından, Moto G05, 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ile daha net görüntüler sunarken, Moto E15'te bu değer 32 MP olarak karşımıza çıkıyor. Her iki modelde de 8 MP ön kamera yer alıyor ve bu kameralar selfie çekimleri ile video görüşmeler için ideal. Ayrıca, her iki modelde de stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği bulunuyor, bu da uygun fiyatlı telefonlarda nadir görülen bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Pil kapasitesi her iki cihazda da 5200 mAh seviyesinde. Bu güçlü pil, 18W hızlı şarj desteği ile birleşerek uzun süreli kullanım sağlıyor. Cihazlar, IP54 sertifikası ile toza ve sıçramalara karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca, her iki telefonun boyutları neredeyse aynı: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm ve ağırlıkları 188,8 gram. Yan tarafta bulunan parmak izi okuyucu, cihazların kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Motorola, Moto G05 ve Moto E15 modellerini Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatları henüz açıklanmamış olsa da her iki modelin de uygun fiyatlı ve modern özellikler sunması bekleniyor.

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