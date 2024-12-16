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    Huawei sürpriz yaparak FreeBuds SE 3 modelini tanıttı: Uygun fiyata güçlü bir kulaklık!

    Son zamanların en hareketli teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, beklenen lansman tarihinden önce yeni kablosu kulaklık modeli FreeBuds SE 3’ü tanıtarak herkesi şaşırttı.

    Huawei sürpriz yaparak FreeBuds SE 3 modelini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Huawei, teknoloji dünyasını şaşırtarak yeni kablosuz kulaklık modeli FreeBuds SE 3’ü, beklenen lansman tarihinden önce duyurdu. Bu yeni kulaklık, tasarımı, performansı ve kullanıcı deneyimindeki önemli iyileştirmelerle dikkat çekerken, uygun fiyatıyla da geniş bir kitleye hitap ediyor.

    FreeBuds SE 3, şık ve kompakt bir tasarımla geliyor. Kulaklıkların şarj kutusu deri benzeri bir dokuya sahip olup, Altın Işıltısı ve Uzay Siyahı gibi dikkat çekici renk seçenekleriyle sunuluyor. Kulaklıkların kendisi ise parlak ve mat detaylarla kombinlenmiş, beyaz ve siyah renk tonlarında gümüş aksanlarla tamamlanmış bir görünüm sunuyor.

    Kulaklıklar, sadece 3,8 gram ağırlığında olup kullanıcıya uzun süreli konfor sağlıyor. İçerisindeki 10 mm dinamik sürücüler, 20 Hz ile 20 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunarak temiz ve dengeli bir ses performansı vadediyor. Ayrıca IP54 sertifikasına sahip olan FreeBuds SE 3, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılığıyla da öne çıkıyor.

    Pil ömrü, FreeBuds SE 3’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 42 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklıklar, yalnızca 10 dakikalık şarj ile 3 saat boyunca kullanılabiliyor. Tam dolu bir şarj ise kulaklıkların 9 saat kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Şarj kutusunda 510 mAh, kulaklıklarda ise 41 mAh kapasitesinde piller bulunuyor ve cihazların tamamen şarj edilmesi yaklaşık 60 dakika sürüyor.

    Kullanıcı deneyimini geliştirmek adına, şarj kutusuna manuel eşleştirme için fiziksel bir düğme eklenmiş. Ayrıca, kutu açıldığında otomatik eşleştirme özelliği devreye giriyor. Kulaklıkların üzerindeki dokunmatik sensörler ise çift dokunma ile müziği durdurma ya da çalma, üç kez dokunma ile şarkı atlama gibi işlevleri kolayca gerçekleştiriyor.

    Bluetooth 5.4 teknolojisiyle donatılan FreeBuds SE 3, düşük gecikme süresi ve stabil bağlantı özellikleriyle hem sıradan kullanıcıların hem de oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Fiyatı yaklaşık 25 dolar olan bu model, uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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