Motorola’nın yeni etkinliği duyuruldu: Edge 50 Ultra için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar cep telefonu pazarının liderlerinden olan Motorola, dikkat çekici akıllı telefonları ile mobil teknoloji pazarında rekabet etmeye devam ediyor. Firmanın ürünleri her ne kadar Samsung ve Apple kadar popüler olmasa da Motorola, üst seviye ürünler tanıtmaya devam ediyor. Şirketin en yeni telefonu olması beklenen Edge 50 Ultra için tarih verildi.

Motorola Edge 50 Ultra'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 5 sa. önce eklendi

Motorola Edge 50 Ultra, 16 Nisan’da tanıtılacak

Motorola, X platformu üzerinde yeni etkinliğini duyurdu. Bu gönderiye göre firma, 16 Nisan’da düzenlenecek etkinlikte yeni ürünlerini tanıtacak. Edge ailesi olarak tanımlandırılan yeni cihazlar arasında Motorola Edge 50 Ultra’nın olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bazı iddialara göre firma, bu etkinlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıtacak.

Gönderiden anlaşılacağı üzere Motorola Edge 50 Ultra, üçlü kamera sistemine yer verecek ve 120W kablolu şarj desteği sunacak. Ayrıca gönderi, cihazın tasarımın bir hayli iddialı olacağına da işaret ediyor. 16 Nisan’da detaylanacak yeni Edge ailesi, muhtemelen önümüzdeki haftalarda satışa sunulacaktır.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Edge 50 Ultra gelecek hafta tanıtılacak