Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te listelenen Motorola'nın yeni akıllı telefonu Edge 50 Ultra, 16 Nisan'da piyasaya sürülebilir. Lansmana sayılı günler kala ise yeni bir rapor, cihazın önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Motorola Edge 50 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Tam Boyutta Gör Motorola Edge 50 Ultra'nın teknik özellikleri, tipster Digital Chat Station'ın Weibo paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. 1.5K, 144Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelmesi beklenen cihaz, Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek.

Kamera tarafında ise cihaz, 1/1,3 inç sensöre sahip 50 megapiksel ana kameradan, 3,2x optik yakınlaştırma sunan 75 mm'lik periskop telefoto lensten ve henüz özellikleri bilinmeyen bir lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Son olarak 125W kablolu şarjın yanı sıra 50W kablosuz şarjı destekleyecek cihaz, 4500mAh bataryaya sahip olacak.

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Motorola Edge 50 Ultra'nın teknik özellikleri ortaya çıktı