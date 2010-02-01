Motorola: Google'a telefon hazırlıyoruz

Tam Boyutta Gör

Nexus One'a kardeş geliyor. Amerika'nın telekomünikasyon devlerinden Motorola, çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferansta, Google markalı bir telefon üzerinde çalışıldığını doğruladı.

Motorola Mobil Cihazlar'ın üst düzey yöneticisi Sanjay Jha, bu yıl için 20 adet akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını ve bunlardan birinin Google markalı olacağını açıkladı. Jha, telefonun özellikleri ve hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Google'ın ilk akıllı telefonu Nexus One, Kore'li HTC tarafından üretiliyor. Anlaşılan Google'ın ürün gamındaki ikinci telefon da Motorola üretimi olacak.

Her ne kadar eldeki bilgi kısıtlı olsa da akıllı telefonun, Motorola'nın Droid yada Motoroi, Droid'in klavyesiz versiyonu, ile benzer tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.