Motorola: Google'a telefon hazırlıyoruz

Nexus One'a kardeş geliyor. Amerika'nın telekomünikasyon devlerinden Motorola, çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferansta, Google markalı bir telefon üzerinde çalışıldığını doğruladı.
Motorola Mobil Cihazlar'ın üst düzey yöneticisi Sanjay Jha, bu yıl için 20 adet akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını ve bunlardan birinin Google markalı olacağını açıkladı. Jha, telefonun özellikleri ve hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.
Google'ın ilk akıllı telefonu Nexus One, Kore'li HTC tarafından üretiliyor. Anlaşılan Google'ın ürün gamındaki ikinci telefon da Motorola üretimi olacak.
Her ne kadar eldeki bilgi kısıtlı olsa da akıllı telefonun, Motorola'nın Droid yada Motoroi, Droid'in klavyesiz versiyonu, ile benzer tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.
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Telefonuma laf dedirtmem hasılı kelam....
peki bu arkadaşların daha gün yüzüne çıkmamış bir cihaz hakkında kesin yargıya vardığının farkındamısın...
ki bu marka startec,v3 ..vb.. modelleriyle dünyada ikon olmuş kullandıgı materyallerle hep bir adım önde olan bir markaya ,,motorolaya... kuru sıkı salladıklarının farkındamısın, yanlış anlama ben diger markaların modellerini küçümsüyor değilim hatta çok beğenip kullandıgım birçok cihaz oldu ..beni sinirlendiren hiç görmeden veya sadece resimlere bakıp bir yargıya varılması, elbetteki her model v3 cazibesinde olmayacak ama yorum yapabilmek için ele alıp kenarını köşesini kurcalamak lazım bence.....