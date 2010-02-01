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Motorola: Google'a telefon hazırlıyoruz

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Motorola: Google'a telefon hazırlıyoruz
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Nexus One'a kardeş geliyor. Amerika'nın telekomünikasyon devlerinden Motorola, çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferansta, Google markalı bir telefon üzerinde çalışıldığını doğruladı.

Motorola Mobil Cihazlar'ın üst düzey yöneticisi Sanjay Jha, bu yıl için 20 adet akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını ve bunlardan birinin Google markalı olacağını açıkladı. Jha, telefonun özellikleri ve hangi tarihte satışa sunulacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Google'ın ilk akıllı telefonu Nexus One, Kore'li HTC tarafından üretiliyor. Anlaşılan Google'ın ürün gamındaki ikinci telefon da Motorola üretimi olacak.

Her ne kadar eldeki bilgi kısıtlı olsa da akıllı telefonun, Motorola'nın Droid yada Motoroi, Droid'in klavyesiz versiyonu, ile benzer tasarıma sahip olabileceği konuşuluyor.


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marikanwap 9 yıl
Zaten Motorola'nın kalitesine ve tecrübesine kimse birşey diyemez. Ama tasarımları herkese hitap eden tasarımlar değil. Bana göre tasarımları çok itici...
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DH Misafiri 9 yıl
yahu nedir bu milletin motorola düşmanlığı, estetiksiz mestetiksiz ama telefon gibi telefon. Düşse de çarpsa da bozulmuyor, kilitlenmiyor, ta ki siz usanıncaya kadar....
Telefonuma laf dedirtmem hasılı kelam....
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Kissed by Fire 9 yıl
Motorola Droid gibi bir model yapıp Türkiye'de satsalar iyi para kırarlar..
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talh4wk 9 yıl
motorolanın tasarımları kötü oluyor :@
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fatihcanery 9 yıl
mcebi001 ,bence arkadaşa cahil demişin ama çoğunluk diğer arkadaş gibi düşünüyor.Senden farklı düşünenleri cahil ilan etme hakkın yok.bu arada gerçekten motorolanın hiç bir ürününü sevmiyorum.tasarımlarının %90 berbat ötesi... zaten aksi olsaydı batma eşiğinde olmazdı
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KayhanKaan 9 yıl
Bence yeni telefon fiziksel klavyeli olacak.
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mcebi001 9 yıl

fatihcanery

mcebi001 ,bence arkadaşa cahil demişin ama çoğunluk diğer arkadaş gibi düşünüyor.Senden farklı düşünenleri cahil ilan etme hakkın yok.bu arada gerçekten motorolanın hiç bir ürününü sevmiyorum.tasarımlarının %90 berbat ötesi... zaten aksi olsaydı batma eşiğinde olmazdı



peki bu arkadaşların daha gün yüzüne çıkmamış bir cihaz hakkında kesin yargıya vardığının farkındamısın...

ki bu marka startec,v3 ..vb.. modelleriyle dünyada ikon olmuş kullandıgı materyallerle hep bir adım önde olan bir markaya ,,motorolaya... kuru sıkı salladıklarının farkındamısın, yanlış anlama ben diger markaların modellerini küçümsüyor değilim hatta çok beğenip kullandıgım birçok cihaz oldu ..beni sinirlendiren hiç görmeden veya sadece resimlere bakıp bir yargıya varılması, elbetteki her model v3 cazibesinde olmayacak ama yorum yapabilmek için ele alıp kenarını köşesini kurcalamak lazım bence.....
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Tolgá 9 yıl
tasarımlarının berbat olacağı kesin.başka firmamı yoktu google
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marikanwap 9 yıl
Tasarımını Motorola yapmasın gerisi sorun değil:)
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AlkanExclusive 9 yıl
isin ucunda motorola warsa birakin kalsin..
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