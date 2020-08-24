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    Motorola Moto G9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola Moto G9 modelinde 6.5 inçlik çentikli ekran, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 11nm sürecinde Snapdragon 662 gibi özellikler 154$ fiyat etiketi ile sunuluyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Motorola Moto G9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Biraz daha kalabalık pazarlara yönelerek akıllı telefon dünyasındaki varlığını devam ettirmeye çalışan Motorola markası; bu hafta içerisinde Hindistan için yeni bir fiyat-performans telefonu daha duyurdu.

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    Motorola Moto G9 özellikleri ve fiyatı

    Motorola Moto G9 modelinde 6.5 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik ile telefon nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor. Arka kısımda parmak izi okuyucusu mevcut.

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    4 adet Cortex A73 tabanlı Kryo 260 ve 4 adet Cortex A53 tabanlı Kryo 260 çekirdeğinden oluşan 11nm sürecindeki Snapdragon 662 yonga setinin güç verdiği modele 4GB RAM ve 64GB depolama eşlik ediyor. 5000mAh kapasiteli batarya 20W hızlı şarj ile desteklenmiş.

    Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Kamera paketi Google Assistant ve Google Lens ile uyumlu çalışıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Motorola Moto G9 için 154$ fiyat etiketi belirlenmiş ve satışlar şimdilik Hindistan’da olacak.



    https://www.slashgear.com/motorola-moto-g9-released-for-154-why-not-usa-24634779/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgatelli (Tolga Telli) 1 gün
    ...Su damlası çentik ile telefon nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor....

    Burada yazar çerçevenin anlamını bilmediğini göstermeye çalışmıştır..
    Yanıtla +3
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 gün
    Fiyata gore ozellikleri bayagi iyi
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