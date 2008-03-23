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Motorola MotoZine ZN5'in teknik detayları internete sızdırıldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
50,8b
1
149
Diğer
knight
Haber Editörü
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Başarılı mobil çözümleri ile adından sıkça söz ettiren Motorola geçtiğimiz günlerde yeni nesil telefonlarını tanıtan kısa bir video yayınlamıştı. Videoda en ilgi çekici modellerden biri ''Kodak'' işbirliği ile üretilen MotoZine ZN5'ti. Dün, telefonun bazı teknik özellikleri internet ortamına sızdırıldı. Öncelikle ZN5'te Montavista Linux işletim sistemine yer verildiğini görüyoruz. Freescale SCM-A11 işlemcisinden güç alan telefona 5 megapiksel çözünürlükte kamera eklenmiş ve telefonun tuş takımı Motorola E8 ile benzer yapıda. Motorola'nın megapiksel yarışına geç de olsa katılması oldukça ümit verici. Telefonun Las Vegas'ta düzenleyecek fuarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. DigiTimes'ın kaynakları ise Motorola ZN5 dahil olmak üzere 5 yeni telefonun 2008'in 2. çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Konu ile ilgili detaylar elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
[font="Arial"](Youtube'dan alınan bir görüntü)
Telefonda yer alacağı iddia edilen teknik özellikler: • İşletim sistemi: Montavista Linux 2.6.1 • İşlemci: Freescale SCM-A11 • Ekran: 320x240 piksel • Kamera: 5 Megapiksel (2560x1920 piksel) • Bluetooth: Var, v2.0 + EDR • 3.5 mm jak girişi: Var • TV out: Var
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..Knight.. 10 yıl
Motorola ZN5 incelemesi (Trustedreviews): trustedreviews.com/...
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samurayx 10 yıl
arkadaslar teli ayak ustu darty de inceledim super net bi cameraya sahip biraz kaba bi göruntuye sahip ama özellik olarak kapatır bu acıgı
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El Fuego 11 yıl
Mobiltel web sitesinde yakında stoklarda olacağını yazıyor. Bakalım ne kadardan giriş yapacaklar?
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bonan61 11 yıl
İlgili linklerdeki ,çektiği resim örnekleri hoşuma gitmedi ama, yada tüm 5 mp. teller bu şekilde mi resim çekiyor?
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El Fuego 11 yıl
Biraz geç kalınan bir atılım bence. 5MP kamera olması, video kaydının yetersizliği dışında pek söyleyecek birşey yok. Öncü bir model gibi sanki. Ardından çıkacak modellere bakmak lazım
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kesbi 11 yıl
Bu alette wi-fi kesin olacak mı? Hiçbir incelemede göremedim. Wi-fi yoksa diğer özellikleri inceleyip yorum yapmama gerek kalmayackta
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..Knight.. 11 yıl
Telefonun yeni fotoğrafları:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Jason Becker 11 yıl
bunu üzülerek söylüyorum ama motorola telefon üretmeyi bırakacakmış.İnşallah bırakmaz.Nokia'dan kat kat daha iyi bir marka.
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sagoceyfat 11 yıl
diğerlerini ucuzlatsın bari
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black64 11 yıl
özellik güzel bir telefon olmuş
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cedric... 11 yıl
bu resim telefonun ön tarafı galiba
hani bunu önden resmi yokmu ben bu telefondan bişey anlamadım
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coco76 11 yıl
reklam stratejisi..
merak uyandırsın diye yapılır böyle..



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