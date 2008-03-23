Motorola MotoZine ZN5'in teknik detayları internete sızdırıldı

[font="Arial"] (Youtube'dan alınan bir görüntü)

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Başarılı mobil çözümleri ile adından sıkça söz ettiren Motorola geçtiğimiz günlerde yeni nesil telefonlarını tanıtan kısa bir video yayınlamıştı. Videoda en ilgi çekici modellerden biri ''Kodak'' işbirliği ile üretilen MotoZine ZN5'ti. Dün, telefonun bazı teknik özellikleri internet ortamına sızdırıldı. Öncelikle ZN5'te Montavista Linux işletim sistemine yer verildiğini görüyoruz. Freescale SCM-A11 işlemcisinden güç alan telefona 5 megapiksel çözünürlükte kamera eklenmiş ve telefonun tuş takımı Motorola E8 ile benzer yapıda. Motorola'nın megapiksel yarışına geç de olsa katılması oldukça ümit verici. Telefonun Las Vegas'ta düzenleyecek fuarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. DigiTimes'ın kaynakları ise Motorola ZN5 dahil olmak üzere 5 yeni telefonun 2008'in 2. çeyreğinde piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Konu ile ilgili detaylar elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.Telefonda yer alacağı iddia edilen teknik özellikler: •Montavista Linux 2.6.1 •Freescale SCM-A11 •320x240 piksel •5 Megapiksel (2560x1920 piksel) •Var, v2.0 + EDR •Var •Var