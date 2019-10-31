Motorola'nın Moto 360 akıllı saati geri dönüyor

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Giyilebilir teknolojiler ve özellikle akıllı saatler, bu teknolojinin ilk yıllarında tasarım olarak çok çekici değillerdi. Bu cihazlarda işlevsellik ön planda olsa da, Motorola o zamanlar gördüğümüz en şık akıllı saat modellerinden biri olan Moto 360 ile sahneye çıkmıştı.

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Üretimini Motorola yapmayacak

Şirketin, Moto 360 akıllı saatin son versiyonunu piyasaya sürmesinin üzerinden uzunca bir süre geçti ve gelen haberlere göre cihazın yenilenmiş bir versiyonu yolda. Ancak bu kez üreticisi Motorola olmayacak. Motorola tıpkı Nokia-HMD Global, Blackberry ve TCL şirketlerinde olduğu gibi, benzer bir strateji izleyerek akıllı saatin üretimini eBuyNow adlı şirkete devrettiğini açıkladı.

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Teknik özellik olarak Moto 360'ın Qualcomm Snapdragon Wear 3100 akıllı saat platformuyla geleceği, 8 GB depolama alanı ve 1 GB RAM barındıracağı belirtiliyor. Aynı zamanda cihaz 1 saat içinde tam olarak şarj edilebilen bir hızlı şarj teknolojisini de sunacak. Yeni Moto 360 akıllı saat modelinin Kasım ayında ön siparişe açılacağı ve Aralık ayında da satışa sunulması bekleniyor.

https://www.prnewswire.com/news-releases/announcing-the-new-moto-360-smartwatch-a-beautiful-timepiece-with-the-latest-technology-300947202.html