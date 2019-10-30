Porsche, internet sitesi üzerinden otomobil satışına başlıyor

Tam Boyutta Gör

Otomobillerin yüksek fiyat etiketleri ve resmi işlemleri göz önüne alındığında, internet üzerinden satışlarının yapılamaması normal olarak karşılanabilir. Ancak Tesla gibi şirketler müşterilerine otomobillerini çevrimiçi olarak satın alma fırsatı sunmaya başlamıştı ve gelen haberlere göre Porsche de bu hizmeti başlatacak.

Ayrıca Bkz. "Google, arama motorunda artık Flash içeriği listelemeyeceğini açıkladı"

İşlemlerin büyük kısmı internet üzerinden gerçekleşecek

Alman otomobil üreticisi Porsche'nin, ABD ve Almanya'da başlatacağı pilot program ile müşteriler herhangi bir bayiye gitmeden, internet üzerinden bir Porsche siparişi verebilecekler. Tabii ki tüm resmi işlemlerin tamamlanması için hala satıcıya gitmek gerekecek ancak işlemlerin büyük bir kısmının şirketin internet sitesinden tamamlanacağı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Şirketin sitesinden ödeme ayrıntıları ve eski aracınızı yenisiyle değiştirmek için gerekli işlemleri yapabileceksiniz. Porsche Cars Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su Klaus Zellmer'ın konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: "Porsche her zaman müşteri beklentilerini karşılamak için yeni yollar aramakta. Stratejik girişimlerimizin odak noktasında olan bayilerimiz için, müşterilerle yapacakları dijital ve fiziksel bu etkileşimin işlerini güçlendireceğini düşünüyoruz."

https://press.porsche.com/prod/presse_pag/PressResources.nsf/Content?ReadForm&languageversionid=1039667