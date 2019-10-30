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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche, internet sitesi üzerinden otomobil satışına başlıyor

    Alman otomotiv devlerinden Porsche, artık müşterilerinin herhangi bir bayiye gitmelerine gerek olmadan, internet üzerinden istedikleri Porsche modelini satın alabileceklerini açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Porsche, internet sitesi üzerinden otomobil satışına başlıyor
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    Otomobillerin yüksek fiyat etiketleri ve resmi işlemleri göz önüne alındığında, internet üzerinden satışlarının yapılamaması normal olarak karşılanabilir. Ancak Tesla gibi şirketler müşterilerine otomobillerini çevrimiçi olarak satın alma fırsatı sunmaya başlamıştı ve gelen haberlere göre Porsche de bu hizmeti başlatacak.

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    İşlemlerin büyük kısmı internet üzerinden gerçekleşecek

    Alman otomobil üreticisi Porsche'nin, ABD ve Almanya'da başlatacağı pilot program ile müşteriler herhangi bir bayiye gitmeden, internet üzerinden bir Porsche siparişi verebilecekler. Tabii ki tüm resmi işlemlerin tamamlanması için hala satıcıya gitmek gerekecek ancak işlemlerin büyük bir kısmının şirketin internet sitesinden tamamlanacağı ifade ediliyor.

    Porsche, internet sitesi üzerinden otomobil satışına başlıyor
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    Şirketin sitesinden ödeme ayrıntıları ve eski aracınızı yenisiyle değiştirmek için gerekli işlemleri yapabileceksiniz. Porsche Cars Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su Klaus Zellmer'ın konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: "Porsche her zaman müşteri beklentilerini karşılamak için yeni yollar aramakta. Stratejik girişimlerimizin odak noktasında olan bayilerimiz için, müşterilerle yapacakları dijital ve fiziksel bu etkileşimin işlerini güçlendireceğini düşünüyoruz."



    https://press.porsche.com/prod/presse_pag/PressResources.nsf/Content?ReadForm&languageversionid=1039667 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Laazzz 2 sa.
    Bana bi 911 sar yeğenim.
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    FunnyxD 2 sa.
    Bizim evin önünde de satsa alamayiz😄
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    Led Zeppelin 2 sa.
    Doğuş fiyat bile koymuyor Tr sitesine :(
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    çürükdiş 2 sa.
    Instagram, youtube çekilişleri ne zaman olur acaba😂
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    corpixx 2 sa.

    kupon kodu kullanabiliyor muyuz ?
    Yanıtla +3
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    Kerim5100 3 sa.
    11.11 indirimi varsa ona göre 911 siparişlerimizi buradan geçelim XD
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