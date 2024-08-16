Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu ortaya çıktı

Motorola'nın popüler G serisi telefonlarına yakında yeni bir üye ekleniyor. Yakın zamanda global sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan Moto G35 modeli, dikkat çeken özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Cihaz, Geekbench, TUV, EUT, FCC, EEC, IMEI ve UL Demko gibi platformlarda görüldü ve bu sayede temel özellikleri hakkında önemli bilgiler edinildi.
Motorola G35'in global versiyonu geliyor
Motorola G35’in global versiyonu, XT2433-1, T2433-2, XT2433-3, XT2433-4 ve XT2433-5 model numaralarıyla tanımlanıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, EUT sertifikası sayesinde kesinleşen 5G desteği. Bu da cihazın, yüksek hızlı internet bağlantısı sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını gösteriyor. Ayrıca UL Demko veritabanında, cihazın 4,850mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği bilgisi yer aldı. Bu batarya, uzun süreli kullanım için ideal bir kapasite sunarken, cihazın enerji verimliliğine de katkıda bulunacak.
TUV sertifikasyonu, cihazın 20W hızlı şarj desteğine sahip bir adaptörle birlikte geleceğini doğruluyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanımda pilin hızlı bir şekilde dolmasını sağlayarak kullanıcılara zaman kazandıracak. Geekbench verilerine göre, Moto G35 5G modeli UNISOC T760 işlemci ile donatılmış. Bu işlemciye en az 8GB RAM eşlik ediyor ve cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Motorola’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli performans açısından, cihaz Geekbench’in tek çekirdek testinde 743 puan, çok çekirdek testinde ise 2,363 puan almayı başardı.
Bu özellikler, Moto G35'in güçlü bir performans sunarak, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ve akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Motorola'nın yeni bütçe dostu modeli, uygun fiyat arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olma yolunda ilerliyor. Cihazın piyasaya sürülme tarihi ve fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı, ancak yeni telefon teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.