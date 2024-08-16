Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Motorola'nın popüler G serisi telefonlarına yakında yeni bir üye ekleniyor. Yakın zamanda global sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan Moto G35 modeli, dikkat çeken özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Cihaz, Geekbench, TUV, EUT, FCC, EEC, IMEI ve UL Demko gibi platformlarda görüldü ve bu sayede temel özellikleri hakkında önemli bilgiler edinildi.

Motorola G35'in global versiyonu geliyor

Motorola G35’in global versiyonu, XT2433-1, T2433-2, XT2433-3, XT2433-4 ve XT2433-5 model numaralarıyla tanımlanıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, EUT sertifikası sayesinde kesinleşen 5G desteği. Bu da cihazın, yüksek hızlı internet bağlantısı sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını gösteriyor. Ayrıca UL Demko veritabanında, cihazın 4,850mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği bilgisi yer aldı. Bu batarya, uzun süreli kullanım için ideal bir kapasite sunarken, cihazın enerji verimliliğine de katkıda bulunacak.

Oppo’nun üç amiral gemisinin neredeyse her detayı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

TUV sertifikasyonu, cihazın 20W hızlı şarj desteğine sahip bir adaptörle birlikte geleceğini doğruluyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanımda pilin hızlı bir şekilde dolmasını sağlayarak kullanıcılara zaman kazandıracak. Geekbench verilerine göre, Moto G35 5G modeli UNISOC T760 işlemci ile donatılmış. Bu işlemciye en az 8GB RAM eşlik ediyor ve cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Motorola’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli performans açısından, cihaz Geekbench’in tek çekirdek testinde 743 puan, çok çekirdek testinde ise 2,363 puan almayı başardı.

Bu özellikler, Moto G35'in güçlü bir performans sunarak, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ve akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Motorola'nın yeni bütçe dostu modeli, uygun fiyat arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olma yolunda ilerliyor. Cihazın piyasaya sürülme tarihi ve fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı, ancak yeni telefon teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.