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    Anlık Bildirim

    Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu ortaya çıktı

    Bir dönem piyasaya sürdüğü telefonlar ile herkesin akıllarına kazınan Motorola, şimdilerde global pazar payını genişletebilmenin yollarını arıyor. İşte şirketin yeni bütçe dostu akıllı telefonu.

    Motorola’nın yeni bütçe dostu telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Motorola'nın popüler G serisi telefonlarına yakında yeni bir üye ekleniyor. Yakın zamanda global sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan Moto G35 modeli, dikkat çeken özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Cihaz, Geekbench, TUV, EUT, FCC, EEC, IMEI ve UL Demko gibi platformlarda görüldü ve bu sayede temel özellikleri hakkında önemli bilgiler edinildi.

    Motorola G35'in global versiyonu geliyor

    Motorola G35’in global versiyonu, XT2433-1, T2433-2, XT2433-3, XT2433-4 ve XT2433-5 model numaralarıyla tanımlanıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, EUT sertifikası sayesinde kesinleşen 5G desteği. Bu da cihazın, yüksek hızlı internet bağlantısı sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını gösteriyor. Ayrıca UL Demko veritabanında, cihazın 4,850mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geleceği bilgisi yer aldı. Bu batarya, uzun süreli kullanım için ideal bir kapasite sunarken, cihazın enerji verimliliğine de katkıda bulunacak.

    TUV sertifikasyonu, cihazın 20W hızlı şarj desteğine sahip bir adaptörle birlikte geleceğini doğruluyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanımda pilin hızlı bir şekilde dolmasını sağlayarak kullanıcılara zaman kazandıracak. Geekbench verilerine göre, Moto G35 5G modeli UNISOC T760 işlemci ile donatılmış. Bu işlemciye en az 8GB RAM eşlik ediyor ve cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Motorola’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli performans açısından, cihaz Geekbench’in tek çekirdek testinde 743 puan, çok çekirdek testinde ise 2,363 puan almayı başardı.

    Bu özellikler, Moto G35'in güçlü bir performans sunarak, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ve akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor. Motorola'nın yeni bütçe dostu modeli, uygun fiyat arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olma yolunda ilerliyor. Cihazın piyasaya sürülme tarihi ve fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı, ancak yeni telefon teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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