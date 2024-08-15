Tam Boyutta Gör

Yakında piyasaya çıkacak Oppo Find X8 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynağa göre, bu serinin üç farklı ekran seçeneği sunması bekleniyor. Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Find X8, 6.5 ila 6.6 inç boyutlarında düz bir OLED ekranla gelecek ve 2760 x 1256 piksel çözünürlük sunacak.

Oppo Find X8 serisi ve özellikleri

Serinin bir üst modeli Find X8 Pro ise hafif kavisli bir OLED LTPO ekrana sahip olacak ve bu ekranın 6.78 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Pro model de aynı şekilde 2760 x 1264 piksel çözünürlük sunacak.

Find X8 Ultra modelinde ise daha büyük, 6.8 inç boyutlarında hafif kavisli bir OLED LTPO ekran kullanılacak. Ultra modelinin ekran çözünürlüğü ise 3168 x 1440 piksel olarak belirlendi. Bu ekranların, Çin merkezli BOE firması tarafından üretileceği ve aynı ekranın, OnePlus 13 modelinde de kullanılacağı ifade ediliyor.

Xiaomi 15 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Dimensity 9400 yonga setinin gücünü arkasına alacak Find X8 ve X8 Pro modelleri, yüksek performans ve enerji verimliliği sunacak. Ancak, Find X8 Ultra modeli ise Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilecek ve 2025 yılının Ocak ayında piyasaya sürülecek. Bu modellerin sırasıyla 5,600mAh, 5,700mAh ve 6,200mAh kapasiteli bataryalarla geleceği tahmin ediliyor.

Kamera özelliklerine gelince, Find X8 modeli üçlü kamera düzenine sahip olacak ve bir adet periskop telefoto kamera barındıracak. Diğer taraftan, X8 Pro ve X8 Ultra modelleri ise çift periskop telefoto kameraya sahip dört kameralı sistemlerle donatılacak. Serinin, ColorOS 15 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle çalışacağı ve X8 modelinin siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleriyle sunulacağı bildirildi. Ancak, Pro modelinin pembe renk seçeneğiyle sunulmayacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo’nun üç amiral gemisinin neredeyse her detayı ortaya çıktı