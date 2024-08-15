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    Oppo’nun üç amiral gemisinin neredeyse her detayı ortaya çıktı

    Akıllı telefon pazarı için sunduğu amiral gemisi modellerle sektördeki yerini güçlendiren Oppo, Find X serisinin yeni modelleriyle yine iyi bir seçenek olarak kendini gösterecek.

    Oppo’nun üç amiral gemisinin neredeyse her detayı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Yakında piyasaya çıkacak Oppo Find X8 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynağa göre, bu serinin üç farklı ekran seçeneği sunması bekleniyor. Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Find X8, 6.5 ila 6.6 inç boyutlarında düz bir OLED ekranla gelecek ve 2760 x 1256 piksel çözünürlük sunacak.

    Oppo Find X8 serisi ve özellikleri

    Serinin bir üst modeli Find X8 Pro ise hafif kavisli bir OLED LTPO ekrana sahip olacak ve bu ekranın 6.78 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Pro model de aynı şekilde 2760 x 1264 piksel çözünürlük sunacak.

    Find X8 Ultra modelinde ise daha büyük, 6.8 inç boyutlarında hafif kavisli bir OLED LTPO ekran kullanılacak. Ultra modelinin ekran çözünürlüğü ise 3168 x 1440 piksel olarak belirlendi. Bu ekranların, Çin merkezli BOE firması tarafından üretileceği ve aynı ekranın, OnePlus 13 modelinde de kullanılacağı ifade ediliyor.

    Dimensity 9400 yonga setinin gücünü arkasına alacak Find X8 ve X8 Pro modelleri, yüksek performans ve enerji verimliliği sunacak. Ancak, Find X8 Ultra modeli ise Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilecek ve 2025 yılının Ocak ayında piyasaya sürülecek. Bu modellerin sırasıyla 5,600mAh, 5,700mAh ve 6,200mAh kapasiteli bataryalarla geleceği tahmin ediliyor.

    Kamera özelliklerine gelince, Find X8 modeli üçlü kamera düzenine sahip olacak ve bir adet periskop telefoto kamera barındıracak. Diğer taraftan, X8 Pro ve X8 Ultra modelleri ise çift periskop telefoto kameraya sahip dört kameralı sistemlerle donatılacak. Serinin, ColorOS 15 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle çalışacağı ve X8 modelinin siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleriyle sunulacağı bildirildi. Ancak, Pro modelinin pembe renk seçeneğiyle sunulmayacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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