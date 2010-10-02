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Motorola, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar hazırlıyor

8 yıl
6,3b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin tablet bilgisayar pazarına olan ilgisi artarak devam ediyor. PlayBook modeliyle pazara adım atan RIM'den (BlackBerry telefonların üreticisi) sonra Motorola da tablet bilgisayarını duyurmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre 2011'in başında lanse edilecek Stingray kod adlı cihaz, 10-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak.

Nvidia'nın, ARM Cortex A9 tabanlı Tegra 2 platformundan güç alacak yeni tablete, işletim sistemi olarak Gingerbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemi eşlik edecek gibi görünüyor. 16GB depolama kapasitesine ve CDMA bağlantısına sahip olması beklenen Motorola Stingray'in LTE için opsiyon içereceği belirtirken fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Mysterious : Bencede göremezdik. Ama Win7, XP... gibi sistemi olmadıkça işe yaramaz. Şimdi bunu alsam Cepte Symbian, Tablette Android Linux, PC'de XP ve Pardus 2009.2 olacak. Bu kadar çeşit demeek her birine ayrı program satın almak, herbiri için ayrı şeyler öğrenmek gerekiyor. Ve ben bundan sıkıldım. Ayrıca Linux'u hiç sevmedim. Her birşeyini başka birileri geliştiriyor. Android'de de böyle olacak ve özgür platform olmak yerine AppStore gibi parayla satacaklar. Bu gidişle Chrome ve Android yüzünden linux platformuda paralı olmaya başlayacak.
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northernlights 8 yıl
İyi ki ipad çıkmış.Apple çıkarmasaydı heralde bunları göremezdik.
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