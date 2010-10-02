Motorola, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar hazırlıyor

Akıllı telefon üreticilerinin tablet bilgisayar pazarına olan ilgisi artarak devam ediyor. PlayBook modeliyle pazara adım atan RIM'den (BlackBerry telefonların üreticisi) sonra Motorola da tablet bilgisayarını duyurmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre 2011'in başında lanse edilecek Stingray kod adlı cihaz, 10-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacak.

Nvidia'nın, ARM Cortex A9 tabanlı Tegra 2 platformundan güç alacak yeni tablete, işletim sistemi olarak Gingerbread kod adlı Android 3.0 işletim sistemi eşlik edecek gibi görünüyor. 16GB depolama kapasitesine ve CDMA bağlantısına sahip olması beklenen Motorola Stingray'in LTE için opsiyon içereceği belirtirken fiyatı ise henüz bilinmiyor.