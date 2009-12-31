Motorola Shadow/Mirage, Android OS ve Full HD video oynatımıyla mı gelecek?

Son günlerde Android işletim sistemini kullanan başarılı çözümleriyle dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef alan Motorola'nın Shadow veya Mirage kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair bazı bilgiler ve belirsiz bir fotoğraf internete sızdırıldı.

Ortaya çıkan söylentilere göre, Shadow / Mirage'de, 4.3 inç (~10.9 cm) boyutunda ve 800x484 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yer alacak. HTC'nin Windows Mobile'lı HD2 modelinde de 4.3 inç ekran bulunduğunu hatırlatalım. Anın yakalanması için 8 megapiksellik kamera barındıran telefon, 1080p (Full HD) çözünürlükte video oynatımı, HDMI portu gibi iddialı özellikler de taşımakta. Telefonun daha detaylı teknik özellikleri, ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Teknoloji dünyasında şimdiden heyecan uyandıran söylentilerin ne kadar tutarlı olduğunu Motorola cephesinden gelecek resmi haberlerle göreceğiz.