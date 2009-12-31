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Motorola Shadow/Mirage, Android OS ve Full HD video oynatımıyla mı gelecek?

9 yıl
8,3b
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15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Son günlerde Android işletim sistemini kullanan başarılı çözümleriyle dünyanın en büyük pazarlarından Çin'i hedef alan Motorola'nın Shadow veya Mirage kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair bazı bilgiler ve belirsiz bir fotoğraf internete sızdırıldı.

Ortaya çıkan söylentilere göre, Shadow / Mirage'de, 4.3 inç (~10.9 cm) boyutunda ve 800x484 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yer alacak. HTC'nin Windows Mobile'lı HD2 modelinde de 4.3 inç ekran bulunduğunu hatırlatalım. Anın yakalanması için 8 megapiksellik kamera barındıran telefon, 1080p (Full HD) çözünürlükte video oynatımı, HDMI portu gibi iddialı özellikler de taşımakta. Telefonun daha detaylı teknik özellikleri, ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Teknoloji dünyasında şimdiden heyecan uyandıran söylentilerin ne kadar tutarlı olduğunu Motorola cephesinden gelecek resmi haberlerle göreceğiz.

 


http://www.boygeniusreport.com/2009/12/31/fresh-out-of-china-emerges-the-motorola-shadowmirage-yet-another-motorola-android-handset/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
quzman 9 yıl
Bugün bizzat Moto Cliq ve Droid kullanma şansı elime geçti telefon kasa olarak gerçekten çok kaliteli ancak işletim sisteminin arayüzü öyle soğuk ki anlatamam ...
Ama aklımdaki Motorola imajını değiştirmeye yetti .
Piyasanın en büyük oyuncusu geri dönüyor bence ...
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KayhanKaan 9 yıl
Motorola peşpeşe çok güzel modeller duyurmaya başladı hadi hayırlısı
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Vipracing 9 yıl
Çok enteresan sanki Motorola 'azmak için' Andorid'i bekliyormuş gibi bir durum oldu.Bi dur be Moto model üstüne model
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