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Motorola ZN300, ilk kez yüzünü gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,8b
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6
Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola ZN300, ilk kez yüzünü gösterdi
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Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre Motorola yakında QA4, VE465, VE66 Luxury Edition ve ZN300 olmak üzere 4 farklı telefonunu tanıtarak sessizliğini bozacak gibi görünüyor.

Telefonlar arasından ZN300'ün fotoğrafı ve bazı özellikleri bugün internete sızdırıldı. Söylentilere göre ZN300'de 3 megapiksel kameraya yer verilmiş. Bunun dışında 240x320 piksel ekranlı telefona önceden yüklenen Opera Mini internet tarayıcısının eşlik edeceği belirtiliyor. Hemen üstteki fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla telefon kızaklı yapıya sahip olabilir. Motorola ZN300'ün Barcelona'da düzenlecek MWC 2009 etkinliğinde resmi olarak duyurulabileceği söylentiler arasında. Özelliklerin ve fotoğrafın tutarlı olmasını diliyoruz.


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tolgaciik 10 yıl
bence piyasada pek bir şansı yok
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SS Karaçay 10 yıl
Bence de pek tutunamaz. Motorola diğer markların iphone tarzı dokunmatik aletlerine cevap verebilecek gibi durmuyor şu an için.
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max975 10 yıl
iyi bir atak olmamış
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sersiler 10 yıl
Motorola ürünlerini seviyorum kaliteli ve dayanıklı,son zamanlarda düşüşe geçmesi üzücüydü umarım toparlanır.
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Something 10 yıl
Cin mali telefonlara benziyor
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dellino 10 yıl
Motorola dan 3" ekranlı modeller bekliyoruz. Android ile gelirse de tadından yenmez.
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