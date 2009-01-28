Motorola ZN300, ilk kez yüzünü gösterdi

Tam Boyutta Gör

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre Motorola yakında QA4, VE465, VE66 Luxury Edition ve ZN300 olmak üzere 4 farklı telefonunu tanıtarak sessizliğini bozacak gibi görünüyor.

Telefonlar arasından ZN300'ün fotoğrafı ve bazı özellikleri bugün internete sızdırıldı. Söylentilere göre ZN300'de 3 megapiksel kameraya yer verilmiş. Bunun dışında 240x320 piksel ekranlı telefona önceden yüklenen Opera Mini internet tarayıcısının eşlik edeceği belirtiliyor. Hemen üstteki fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla telefon kızaklı yapıya sahip olabilir. Motorola ZN300'ün Barcelona'da düzenlecek MWC 2009 etkinliğinde resmi olarak duyurulabileceği söylentiler arasında. Özelliklerin ve fotoğrafın tutarlı olmasını diliyoruz.