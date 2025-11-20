Giriş
    Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails yeni oynanış fragmanı paylaşıldı

    TaleWorlds, 26 Kasım'da çıkacak War Sails genişlemesi için yeni bir oynanış fragmanı yayımladı. Bannerlord'a, ilk kez kapsamlı deniz savaşlarının yer aldığı büyük bir içerik geliyor.

    Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails yeni video paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails genişlemesi için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Bildiğiniz gibi TaleWorlds, bir hafta sonra çıkacak olan bu genişleme paketiyle oyuna ilk kez tam teşekküllü deniz savaşları eklemeye hazırlanıyor. 26 Kasım 2025'te tüm platformlarda eş zamanlı çıkacak War Sails, 24.99 dolar fiyatla satılacak.

    Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails 26 Kasım'da geliyor

    Sekiz buçuk dakikalık yeni oynanış videosu, oyuna eklenen Nord fraksiyonunun Khuzait birlikleriyle gece vakti geçen bir nehir çatışmasını gösteriyor. War Sails, genişletilmiş Calradia haritasında 20 farklı gemi inşa etme imkânı sunuyor. Bu gemilerin 15'i savaş gemisi, dört tanesi ticaret gemisi ve biri de sivil amaçlı balıkçı teknesi olacak.

    Tüm gemiler, Orta Çağ dönemindeki tarihi örneklerden esinlenilerek modellenmiş durumda. Oyuncular bu gemilerle bir deniz kampanyasına çıkacak ve hava koşullarıyla mücadele ederken düşman filolarına karşı konum alacak.

    Genişlemeyi satın almayan kullanıcılar için de aynı gün kapsamlı bir ücretsiz güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme, görev atmosferlerinin yenilenmesinden mızrak kullanımı iyileştirmelerine, yakın dövüş ve menzilli savaş güncellemelerinden süvari dengesine kadar birçok değişiklik içeriyor. Ayrıca modlama araçlarının da genişletildiğini söyleyelim.

