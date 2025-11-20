Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails yeni oynanış fragmanı paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails genişlemesi için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Bildiğiniz gibi TaleWorlds, bir hafta sonra çıkacak olan bu genişleme paketiyle oyuna ilk kez tam teşekküllü deniz savaşları eklemeye hazırlanıyor. 26 Kasım 2025'te tüm platformlarda eş zamanlı çıkacak War Sails, 24.99 dolar fiyatla satılacak.

Sekiz buçuk dakikalık yeni oynanış videosu, oyuna eklenen Nord fraksiyonunun Khuzait birlikleriyle gece vakti geçen bir nehir çatışmasını gösteriyor. War Sails, genişletilmiş Calradia haritasında 20 farklı gemi inşa etme imkânı sunuyor. Bu gemilerin 15'i savaş gemisi, dört tanesi ticaret gemisi ve biri de sivil amaçlı balıkçı teknesi olacak.

Tüm gemiler, Orta Çağ dönemindeki tarihi örneklerden esinlenilerek modellenmiş durumda. Oyuncular bu gemilerle bir deniz kampanyasına çıkacak ve hava koşullarıyla mücadele ederken düşman filolarına karşı konum alacak.

Genişlemeyi satın almayan kullanıcılar için de aynı gün kapsamlı bir ücretsiz güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme, görev atmosferlerinin yenilenmesinden mızrak kullanımı iyileştirmelerine, yakın dövüş ve menzilli savaş güncellemelerinden süvari dengesine kadar birçok değişiklik içeriyor. Ayrıca modlama araçlarının da genişletildiğini söyleyelim.

