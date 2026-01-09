Avowed PS5'e geliyor: Çıkış tarihi ve yıl dönümü güncellemesi açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, New Game+ Showcase etkinliğinde sürpriz bir duyuruyla Avowed'un PlayStation 5 sürümünü resmen doğruladı. Obsidian tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu, 17 Şubat 2026 itibarıyla PS5 kullanıcılarıyla buluşacak. Oyun, ilk olarak 13 Şubat 2025'te PC ve Xbox Series X|S için çıkmıştı.

Avowed PS5'e geliyor

PlayStation Store üzerinden ön siparişe açılan Avowed, iki farklı sürümle sunuluyor. Standart Sürüm 49,99 dolar fiyat etiketi taşırken, 59,99 dolarlık Premium Sürüm, dijital sanat kitabı, müzik albümü, iki oyuncu zırhı ve sekiz yoldaş kostümü içeriyor. Standart sürümü tercih edenler için 10 dolarlık Premium Upgrade seçeneği de sunulmuş durumda.

Ön sipariş veren oyuncular ayrıca "Emperor’s Feast" adlı özel içerik paketine erişebiliyor. Bu paket, sağlık ve mana yenileyen, geçici nitelik artışları sağlayan beş farklı yiyecekten oluşuyor ve oyunun erken safhalarında avantaj sağlıyor. Ayrıca Obsidian, Avowed için ücretsiz Anniversary Update güncellemesini de duyurdu.

PS5 için Hyperpop Collection duyuruldu: DualSense ve kapaklar 20 sa. önce eklendi

Tüm platformlarda yayınlanacak bu büyük güncelleme, yeni oynanabilir ırklar, silah türleri ve yetenek ağacı genişletmeleri içeriyor. Amowin, Oralins ve Dwarves ırkları oyuna eklenirken, Quarter-staff adlı yeni silah arketipi de kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca yeni yeni yüz şekilleri, New Game Plus modu ve kıyafetler de yenilikler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Avowed PS5'e geliyor: Çıkış tarihi ve yıl dönümü güncellemesi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: