    Rockstar, GTA 6'yı sızdıran çalışanlarına cezayı kesti!

    Rockstar, GTA 6 çalışanlarının gizli bilgileri üçüncü şahıslara (iddialara göre influencer'lar) sızdırdıkları gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar:

    Rockstar GTA 6 sızıntı işten çıkarma Tam Boyutta Gör
    GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar, sendika karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma altında. Ancak şirket, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, 34 çalışanın (31’i İngiltere’de 3’ü Kanada’da) işten çıkarılmasının yalnızca GTA VI sızıntılarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

    GTA 6 sızıntılarıyla ilişkili 34 çalışan daha işten çıkartıldı

    Rockstar sözcüsü, IGN'ye yaptığı açıklamada işten çıkarmalarla ilgili detayları paylaştı. İşten çıkarma kararının tek nedeni; 2023’ten bu yana gördüğümüz GTA VI sızıntıları.

    GTA 6 geliştiricileri, İngiltere ve Kanada'daki çalışanlarına karşı, güvenli olmayan ve herkese açık sosyal medya kanalında son derece gizli bilgiler paylaştıkları, hatta yakında çıkacak ve henüz duyurulmamış oyunlardan özellikler ifşa ettikleri gerekçesiyle işlem başlattıklarını açıkladı. Bu eylem, uzun süredir yürürlükte olan ve iyi bilinen gizlilik politikalarının ihlali olarak değerlendirildi.

    Rockstar’ın açıklamasına göre, GTA 6 sızıntılarının paylaşıldığı kanalda aralarında rakip ekiplerden geliştiriciler ve gazetecinin olduğu 25 kişi yer alıyor. Bu arada, Kasım 2023'te ABD’de, Nisan 2025’te İngiltere’de, Kasım 2025'te Hindistan'da GTA 6 sızıntıları yüzünden birçok çalışanın işten çıkartıldığı ortaya çıktı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

