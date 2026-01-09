Rockstar, GTA 6'yı sızdıran çalışanlarına cezayı kesti!

GTA 6 sızıntılarıyla ilişkili 34 çalışan daha işten çıkartıldı
Rockstar sözcüsü, IGN'ye yaptığı açıklamada işten çıkarmalarla ilgili detayları paylaştı. İşten çıkarma kararının tek nedeni; 2023’ten bu yana gördüğümüz GTA VI sızıntıları.
GTA 6 geliştiricileri, İngiltere ve Kanada'daki çalışanlarına karşı, güvenli olmayan ve herkese açık sosyal medya kanalında son derece gizli bilgiler paylaştıkları, hatta yakında çıkacak ve henüz duyurulmamış oyunlardan özellikler ifşa ettikleri gerekçesiyle işlem başlattıklarını açıkladı. Bu eylem, uzun süredir yürürlükte olan ve iyi bilinen gizlilik politikalarının ihlali olarak değerlendirildi.
Rockstar'ın açıklamasına göre, GTA 6 sızıntılarının paylaşıldığı kanalda aralarında rakip ekiplerden geliştiriciler ve gazetecinin olduğu 25 kişi yer alıyor. Bu arada, Kasım 2023'te ABD'de, Nisan 2025'te İngiltere'de, Kasım 2025'te Hindistan'da GTA 6 sızıntıları yüzünden birçok çalışanın işten çıkartıldığı ortaya çıktı.