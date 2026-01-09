The Witcher 3 için üçüncü DLC iddiaları güçleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör The Witcher 3: Wild Hunt için üçüncü bir DLC geleceğine yönelik söylentiler, Polonya’dan gelen yeni doğrulamalarla birlikte daha da güç kazanmış durumda. Daha önce analist şirketi Noble Securities tarafından gündeme taşınan iddialar, şimdi ülkenin önde gelen iki oyun sitesi tarafından da teyit edildi.

Küçük olmayacak

IGN Polonya, hafta başında yayımladığı haberde olası yeni genişleme paketi hakkında uzun zamandır bilgi sahibi olduklarını ancak kaynağın tekil olması nedeniyle bugüne kadar bunu paylaşmadıklarını açıkladı. Siteye göre ilk edinilen bilgilere göre CD Projekt RED, oyunu tamamen yeni bir bölgeye taşımayı planlıyordu. Bu bölgenin, Witcher evreninde önemli bir yere sahip olan Zerrikania Çölü olduğu ifade ediliyor.

Zerrikania’nın tercih edilmesi, oyunun ana hikayesinde yer alan Velen ve ikinci DLC Blood and Wine ile eklenen Toussaint gibi daha yeşil ve Avrupa esintili bölgelerle zıtlık oluşturacaktı. Ancak IGN Polonya, aradan geçen sürede planların değişmiş olabileceğini de vurguluyor. Buna göre Kovir ve Poviss bölgelerinin de alternatifler arasında yer aldığı belirtiliyor. IGN Polonya, yeni içeriğin The Witcher IV için anlatısal bir zemin hazırlayabileceğine de dikkat çekiyor.

Kısa bir süre önce ise bir diğer diğer önemli Polonya sitesi PPE, üçüncü DLC söylentilerini destekleyen yeni bir açıklama paylaştı. PPE, kendi kaynaklarından edindikleri bilgilere dayanarak The Witcher 3 için yeni ve büyük çaplı bir içerik üzerinde çalışıldığını doğruladıklarını belirtti. Siteye göre bu proje, kaynaklar tarafından ilk kez 2025’in ilk yarısında dile getirildi.

Fool’s Theory geliştiriyor olabilir

Tam Boyutta Gör Öte yandan stüdyonun dağının büyük ölçüde yeni Witcher oyunu ve diğer projelerde olduğu biliniyor. Nitekim şirketin son raporlarına göre 22 çalışan “diğer” başlığı altında sınıflandırılan, detayları açıklanmayan projelerde görev alıyor. Bu tablo, yeni DLC’nin harici bir stüdyo iş birliğiyle geliştiriliyor olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu noktada adı geçen olası ortaklardan biri Fool’s Theory.

Stüdyo halihazırda CD Projekt RED ile birlikte ilk The Witcher oyununun remake’i üzerinde çalışıyor. Ancak bu ihtimalin şu aşamada resmi bir doğrulaması bulunmuyor. Bununla birlikte birden fazla güvenilir Polonya kaynağının aynı yönde bilgi paylaşması söylentilerin ciddiyetini artırıyor. Eğer iddialar doğruysa ve The Witcher 3 için üçüncü bir DLC gerçekten bu yıl içinde çıkacaksa CD Projekt RED’den gelecek resmi duyuru da çok uzakta olmayabilir.

